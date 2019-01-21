谭文坚：经济充满不确定性·商家面对更大考验 （亚庇20日讯）亚庇车辆零件商公会主席谭文坚认为，面对未来的不确定性，公司企业须更注重经营效率，把握国家政策机遇，并打造新的竞争优势，开拓新商机。

出席亚庇车辆零件商公会63周年会庆及己亥年新春敬老联欢晚宴的嘉宾与理事合影。

（亚庇20日讯）亚庇车辆零件商公会主席谭文坚认为，面对未来的不确定性，公司企业须更注重经营效率，把握国家政策机遇，并打造新的竞争优势，开拓新商机。

广告

谭文坚表示，过去一年对商家来说，是充满挑战的一年，经济不景气，消费低迷不振，生意难做，充分考验商家的应变能耐和管理能力。

他也预见，未来企业之间的竞争，肯定是更有效率的打败没有效率的，因此呼吁会员同业提升营运效率、注重品质、优化客户体验。

他昨晚在亚庇车辆零件商公会63周年会庆及己亥年新春敬老联欢晚宴上，这么表示。

改变传统经营模式

谭文坚指出，随着网际网路不断发展壮大，不但改变了人们的生活，许多传统行业都受到大量冲击。

他表示，若要摆脱危机，须顺应时代发展的潮流，不断创新，改变传统的经营模式，寻找机遇，才能健康稳定的发展。

广告

他认为，传统企业想不断发展，应根据顾客的不同层次需求，打造具人性化的产品和服务，使顾客拥有良好的体验。

公会注重孝亲敬老

谭文坚表示，亚庇车辆零件商公会每年新春联欢晚会都加入敬老环节，以唤起会员同业关爱长者，体现“饮水思源，孝亲敬老”的中华民族传统精神。

“中国人常说：家有一老，如有一宝，希望大家能够孝顺父母和尊敬长辈，尤其在农历新年期间，回家陪长辈过个团圆年。”

会主席苏晟豪（右二）。

广告

亚庇车辆零件商公会理事及嘉宾，与最年长寿星合影。

吴添泉：相信自己所选

给新政府时间改革

沙巴中华大会堂总会长丹斯里吴添泉认为，我国商民要为自己在509全国大选作出的决定负责，给新政府充足时间找出定位和进行改革。

吴添泉表示，509大选之后，我国商家的确面对艰巨挑战，但既然是大多数人投选出来的政府，则应该给政府时间改革及寻求突破。

他指出，新政府执政至今才8个月，人民应抱持容忍、体谅的态度，而不是一味怨天尤人。

“改革需要时间。政府在改革的当儿，商家应该配合、做好本分，一旦改革完成，大家就有更美好的明天。”

他也促请新政府在进行改革时，尽量减少政治斗争，致力为国家带来发展，促进经济成长。

他昨晚受邀主持亚庇车辆零件商公会63周年会庆及己亥年新春敬老联欢晚宴时，这么表示。

宝腾新车带来新希望

同时，也是亿利达控股有限公司集团执行董事吴添泉在会上表示，其公司乃宝腾吉利制造第三国产车的主要零件供应商。

他看好中国吉利与马来西亚宝腾的合作关系，尤其新推出的首款新车宝腾X70价廉物美，让人看到宝腾有了新希望。

吴添泉赞赏亚庇车辆零件商公会会员同业63年来都发挥团结合作的精神，将周年会庆及新春敬老联欢晚宴越办越出色。

“俗话说，同行如敌国，业者为互相拉客抢生意难相处，但亚庇车辆零件商公会多年来展现团结就是力量的精神。”

晚宴的座上宾尚有亚庇兴安会馆主席方国雄、晚宴主要赞助商Nes Oil Seal有限公司董事经理林善志、亚庇车辆零件商公会顾问及来自全马各地的车辆零件商公会代表。

亚庇车辆零件商公会主席谭文坚（左三）及沙巴中华大会堂总会长吴添泉（左）接过财神爷送上的春联。左起为亚庇兴安公会主席方国雄、马来西亚机械及车辆零件商会联合总会会长王荣丰及筹委

王荣丰：互访化解症结

盼马中关系回温

马来西亚机械及车辆零件商会联合总会会长拿督斯里王荣丰指出，华社普遍期望马中两国尽快通过互访，来协调和化解其中的症结或疑问，让两国关系回归正轨。

他昨晚以特别嘉宾身份出席亚庇车辆零件商公会63周年会庆及己亥年新春敬老联欢晚宴时，这么表示。

东铁计划有望恢复

王荣丰认为，今年预料会是具挑战性和考验的一年。在国际上，美中贸易战如火如荼进行，很多不确定因素将左右大势；在马中两国关系上，自希盟政府上台以来，首相敦马哈迪对中资在我国的投资喊停，已令马中两国的关系起了微妙变化。

但他表示，马哈迪最近接受星洲日报专访时表明，他是中国的好朋友，他没有亲日反中，并说明马中两国仍在谈判东海岸铁道计划，或可缩小东铁项目。

他说，从访谈中可以得知，这是大马向中国释放的友好信号，恢复基建项目指日可待。

王荣丰认为马哈迪并没有“老蒙懂”，其中的隐情或议程并非如一般市民所言；他也相信，我国不可能忽视今日中国在政经文化教育及科技上所扮演的重要角色，若与中国关系疏远，冲击很快就会显现出来。

“既然东海岸铁路计划喊停只会令我国承担更大赔偿而得不偿失，我国没有必要再继续支付拖延经费，而是当机立断寻找解决方案，为长远的经济规划进行完善的物流网络，提振商贸发展。”

王荣丰强调教育是国家兴邦富强之本，在大马，华文教育是华社的重要基石，也是华社团结、共同奋斗的成果和象征。

他指出，国家独立至今，华社在教育上的执<7740>和投入，不仅为华社也为我国培养出一代代的国家建设者，大马能取得今天的建设成就，离不开华文教育的贡献。

遗憾政府减拉大拨款

王荣丰表示，509大选改朝换代后，希盟政府在财政预算案首次把华文独中列入国家发展开销，拨款1200万令吉给全国62所独中，是值得华社大加赞美的好事，毕竟独中为国家输送了众多人才，促进国家繁荣进步是有目共睹的。

因此，对于同样培育英才的拉曼大学学院拨款大减，他认为对华社来说是一件令人遗憾的事。

他称，虽然拉曼大学学院是马华所创立，但这毕竟是历史进程，这是当年国阵政府在巫统一党独大掌控下，采取极不公平的种族固打制度下只录取国少数华裔学子，才催生了拉曼学院，及时录取华裔优秀子弟培育成材。

他认为，财政部长林冠英要求拉大与马华切割是不合理的，而且即使切割了，拉曼还是马华催生的产物，历史就是历史。

“更何况，现有的彭亨大学、砂拉越大学、玻璃市大学，同样并非百分之百属于政府所有，希盟政府也没有必要政治化拉大课题。”