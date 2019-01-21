黑木山关卡4月1日起24小时开放．仅供重型与运输车辆通关 外交部长拿督赛富丁宣布，马泰政府同意，从4月1日起全天候开放黑木山及泰国的昔罗税关、移民与检疫站（CIQ）给重型及运输车辆，为期3个月。

（吉隆坡20日讯）外交部长拿督赛富丁宣布，马泰政府同意，从4月1日起全天候开放黑木山及泰国的昔罗税关、移民与检疫站（CIQ）给重型及运输车辆，为期3个月。

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他说，这是首相敦马哈迪在去年10月首次对曼谷展开工作访问，与泰国首相巴育会面后所达致的协议。

只供重型与运输车辆通关

外交部今日发文告指出，赛富丁与泰国外交部长敦巴穆威奈会面后联合召开新闻发布会时说，上述边境关卡的原定每天开放18个小时，4月1日起将24小时开放，供重型与运输车辆通关。

赛富丁是在外交部高级官员陪同下，率团到访泰国，并在清迈出席东盟外交部长系列会议后，今日到曼谷展开正式访问。

文告指出，泰国是今年的东盟轮值主席国，这也是今年安排的首场系列会议。会议由泰国外交部长主持，参与者包括东盟外交部长、东盟秘书长及东盟高级官员，会议着重讨论进一步推动东盟共同体议程的措施，跟进落实去年在新加坡举行第33届东盟峰会所达致的决定。

文告提到，双方也会讨论泰南和平进程和涉及两国利益的区域与国际课题，尤其是两国在可持续议程上已经或正在进行的努力事项。

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“马泰在各领域有稳固的合作关系，包括商贸投资、安全与国防及旅游业。”