传敦马28日主持会议‧选第三国产车先驱公司 有媒体报道，首相敦马哈迪将于1月28日主持国家发展理事会会议，并遴选带领展开第三国产车计划的先驱公司和供应商。

（吉隆坡20日讯）有媒体报道，首相敦马哈迪将于1月28日主持国家发展理事会会议，并遴选带领展开第三国产车计划的先驱公司和供应商。

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至今10投资商愿参与

《每日新闻》引述大马高科技工业政府集团（MIGHT）首席执行员拿督莫哈末尤索夫的谈话指出，至今已有10个私人投资者表示有兴趣开发第三国产车计划下的第一辆混合动力汽车。

“因此，再等待一会儿，在1月28日，那天是国家发展理事会召开会议，预料将由主席（马哈迪）宣布带领展开第三国产车计划的私人公司的最终决定。”

他说，展示有兴趣的公司包括森那美汽车工程（SDAE），该公司具有管理德国汽车品牌宝马（BMW）专业知识。

“居林的Silterra公司（大马）私人有限公司也表示了有兴趣，该公司拥有生产微芯片的专业知识，因此，我们试图最大限度地提高现有容量。”

他指出，第三个国产车计划可以在没有政府资助的情况下生存，因为被选中的公司将与其他私人投资者组成一个财团以降低商业风险。

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首相马哈迪于去年5月上台后不久，就表示要推出全新的第三国产车计划，他认为目前的国产车宝腾（Proton）已卖给中国公司，因此已不算国产车。除了宝腾，我国还有第二国产车（Perodua）。