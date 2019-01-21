许玮甯晒沙滩泳照·傲人上围美臀尽现超性感 许玮甯近日飞往夏威夷参加男性好友Jason的婚礼，亲自为挚友送上祝福，除了一连晒出多张比基尼辣照，她也感性表示：“今年参与到了很多幸福，这些幸福让我们好好保护着，不离不散。”

（图：IG）

（夏威夷21日讯）许玮甯近日飞往夏威夷参加男性好友Jason的婚礼，亲自为挚友送上祝福，除了一连晒出多张比基尼辣照，她也感性表示：“今年参与到了很多幸福，这些幸福让我们好好保护着，不离不散。”

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许玮甯连日来陆续晒出一系列爆乳美照。其中，她穿着粉色系花纹比基尼，大方展现火辣身材，期间一度趴在沙滩上，近距离自拍，傲人胸型全露出来，其中一张与朋友合影的全身照中，更是背对镜头，露出半颗美臀形状，性感指数破表。

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许玮甯发文透露，这次为了参加婚礼，一早便请好了假，好友们也都努力乔出时间来，就是为了参加男性好友Jason的婚礼，“互相陪伴20年。也曾吵过架闹别扭冷战了快一年，但是真正的情谊是吵不离闹不走的。从小就认识。他们就是我的家人。”她表示，这些好友是她要誓死捍卫和保护的人。

许玮甯表示，能被好友们深深暸解，且在这些人面前，她不需要戴着面具，为此感到无比幸运，更感叹“朋友不在於多。而在於深！”