东南亚篮球联赛·热火20比0开局·猛龙3连胜结束 西港马来西亚猛龙3连胜走势告一段落。

（河内20日讯）西港马来西亚猛龙3连胜走势告一段落。

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在东南亚篮球联赛（ABL）积分榜上高居第3的猛龙，星期天继续客场之旅去到越南。然而，在开局就被打了0比20的情况下，猛龙最终以65比78败给西贡热火，战绩更新为5胜4负。

猛龙遭遇恶梦般的开局，失误加上迟迟找不到手感，一度被打了一波0比20。直到第一节剩下3分10秒时，队长埃弗斯利切入得手并博得犯规，猛龙才终于“破蛋”。

第一节6比28远远落后的猛龙，随后在进攻端有起色，但防守方面还是限制不了经已烧得旺盛的热火，半场落后34分（20比54）。

三节打完，热火68比43领先，不过进入第四节之后风云变色，猛龙以19比2的高潮一度追剩单位数分差，热火球员吓出一身冷汗。可惜留给猛龙的时间无多，最终还是以13分差输球。

猛龙三大外援埃弗斯利、埃格武以及谢泼德得分上双，其中埃格武得到大号两双（13分19篮板）。本土方面，三分射手罗树辉继续不错的手感，三分球7投3中贡献10分。