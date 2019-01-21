休旅车槟城大桥坠海．失踪司机身份曝光！ 该休旅车是被印裔青年驾驶的黑色丰田车失控撞翻落海，休旅车司机生死未卜。司机初步被证实为20岁的梅运鹏（译音）。

失踪司机初步被证实为20岁的梅运鹏（译音）。

（槟城21日讯）大马海事执法机构、大马皇家海军、水警、消拯局及民防部队今日皆出动，参与搜寻昨日凌晨在槟城大桥坠海的马自达白色休旅车。

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浮罗交怡海上救援中心也启动搜寻与拯救行动（SAR）。

该休旅车是被印裔青年驾驶的黑色丰田车失控撞翻落海，休旅车司机生死未卜。司机初步被证实为20岁的梅运鹏（译音）。

各执法机构出动的配备和专员包括“闪电”巡逻艇（Bot Kilat）及14名潜水员，其中6人来自大马海事执法机构特别行动队。

海军也出动隶属海军潜水部队的杜永部队（KD Duyong）9名潜水员，红土坎海军基地也派出自愿后备队支援。

水警也出动2艘搜救艇，消拯局亦动用2艘钢船（bot aluminium）。

所有搜救队今早7时集合在峇都蛮水警行动总部，在汇报后也出海展开行动。

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搜寻范围扩大至汽车坠海点的半径2海里范围。

公众若有任何发现可拨打热线04-2626146联络大马海事执法机构。