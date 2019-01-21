亚洲青少年壁球团体赛·决赛挫香港·马女创3连霸江山 大马青年女子壁球队星期日在亚青壁球团体赛决赛夺冠，造就3连霸伟业！

（吉隆坡20日讯）大马青年女子壁球队星期日在亚青壁球团体赛决赛夺冠，造就3连霸伟业！

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大马今日是在决赛通过艾法阿兹曼和黄嘉恩分别建功下，以2比0击败香港，连续2届赛会压过对手登顶，也是继2015年、2017年后再次捧起冠军。

此役，打头阵的艾法阿兹曼是在39分钟内，以11比5、6比11、11比6、7比11、11比8取胜陈善钰；随后登场的黄嘉恩经历苦战后，以11比9、8比11、12比10、4比11、13比11力克李心悦，锁定胜局。昨日半决赛，大马对垒印度，成功以2比0取胜。

大马壁球总会总监玛廉在谈到青年女队成功卫冕冠军时说：“黄嘉恩以3比2险胜，这不是他最好的表现，但足以赢下比赛，她有些幸运，因为对手把最后2分搞砸了。艾法阿兹曼则表现出更高水平，但也是不稳定，打满5局财胜出。”

刘薇雯茜娃闯纽约赛次圈

眼见青年队传来喜讯，大马成年队也不落人后，刘薇雯和茜娃桑嘉莉皆成功闯入摩根大通（JP Morgan）纽约壁球公开赛的第二圈。

刘薇雯以12比10、11比3、6比11、11比6击败埃及的玛雅哈妮，而茜娃桑嘉莉以11比2、11比7、11比8击败英格兰的菲奥娜．莫薇蕾。

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接下来，刘薇雯、茜娃桑嘉莉和妮柯尔将在次圈分别对垒诺兰、莎尔玛哈妮和洛婉，她们的对手皆来自埃及。