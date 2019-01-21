周美芬：新大马须符3条件‧“希盟说到就要做到” 马华总秘书拿汀巴杜卡周美芬认为，“新马来西亚”必须符合3项条件，其一是有诚信、其二是尊重多元族群，不会完全以土著议程作为首要条件、其三则是推动各族教育，而非取消拉曼大学学院的行政拨款，从财政部拨出600万令吉来给其他3所民办大专。

周美芬（右三）在马青团员们的陪同下拜访金山岭夜市的小贩。左起是陈顺业、胡伟豪、王晓庭；右起是潘健章、蔡福光。（图：星洲日报）

（金马仑20日讯）马华总秘书拿汀巴杜卡周美芬认为，“新马来西亚”必须符合3项条件，其一是有诚信、其二是尊重多元族群，不会完全以土著议程作为首要条件、其三则是推动各族教育，而非取消拉曼大学学院的行政拨款，从财政部拨出600万令吉来给其他3所民办大专。

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她说，“新马来西亚”的意思就是任何从政者都必须信守承诺，不信口开河，话说了出去就一定要做到。

应取消入学固打制

“若财政部长林冠英今天要政教分离或发展华教，那我要告诉他，他应该取消学校入学族群的固打制，同时立法以根据制度来拨款给所有的民办非营利大专院校。”

她昨晚在金马仑召开新闻发布会时，就行动党依斯干达公主城国会议员林吉祥早前发表，有关建立“新马来西亚”的言论，如是回应。

她说，她在金马仑一带走访期间，发现有很多当地人是拉曼大学学院的毕业生，且许多人对林冠英不断打压拉曼大学学院的做法感到深痛恶绝，因大家都觉得教育应不分政党及族群，所有人都要一起发展教育。

王晓庭：金马仑获千个反废死签名

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马青总团长王晓庭指出，反废死联盟组织日前已到金马仑，经过两三天的跑动后，目前已在金马仑收集了约1000个签名，并会继续走下去。

她表示，马青会在3月的国会来临之前，把所有人民的力量集中在一起，告诉大家甚么才是真正的民意。

出席者包括马青副总团长蔡福光、总秘书胡伟豪中、委潘健章、霹雳州马青副团长陈顺业等。