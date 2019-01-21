柔议员：对马新纠纷国人应同心·“敬佩首相挺柔大臣” 巴西古当区国会议员哈山卡林认为，首相敦马哈迪声援柔佛州务大臣拿督奥斯曼沙比安乘大马船只出海巡视的举动，令人敬佩，因他认为无论是朝野政党，都应在我国与邻国纠纷的课题上站同一阵线，不应批评大臣。

（柔佛．新山20日讯）巴西古当区国会议员哈山卡林认为，首相敦马哈迪声援柔佛州务大臣拿督奥斯曼沙比安乘大马船只出海巡视的举动，令人敬佩，因他认为无论是朝野政党，都应在我国与邻国纠纷的课题上站同一阵线，不应批评大臣。

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他说，他对奥斯曼沙比安在这起事件上孤军奋战表示同情，因此他日前也有发文告批评联邦政府，应该声援大臣。

“首相也说了，柔州大臣进入的是中立水域，并没有侵入新加坡水域，如果有什么问题，有关当局已正商议，首相也有提醒新加坡勿把事件闹大。”

指外交部澄清文告不当

他认为，外交部澄清不曾允准大臣出海巡视的文告，似乎是在羞辱大臣。

他也表示，倘若我国仍然没有人愿意站出来声援大臣，他就会在来临3月国会复会时提呈此事。

另一方面，哈山卡林指出，自从新加坡实里达机场的仪表着陆系统（ILS）于今年启用后，他的服务中心经常接获民众投诉，指有飞机低空飞过巴西古当柔佛港口上空，引发民众担忧。

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然而，他吁请民众保持耐心，因政府正与新加坡商议此事，并相信这些事件都能解决。