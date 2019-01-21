亚航大促销又来了‧出发日期8月1至2020年2月4 亚航下半年促销机票来啰。适逢农历新年，亚航从21日至2月4日，出售8月1日起至2020年2月4日的促销机票，亚航BIG会员将可以优惠价格，以低至28令吉购买从吉隆坡飞往关丹、亚罗士打、哥打峇鲁、登嘉楼及浮罗交怡的促销机票。

（雪兰莪‧雪邦20日讯）亚航下半年促销机票来啰。适逢农历新年，亚航从21日至2月4日，出售8月1日起至2020年2月4日的促销机票，亚航BIG会员将可以优惠价格，以低至28令吉购买从吉隆坡飞往关丹、亚罗士打、哥打峇鲁、登嘉楼及浮罗交怡的促销机票。

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会员也可购买飞往民都鲁、清莱、汕头、桂林和深圳的机票，全包会员票价从88令吉起。

亚航长程从吉隆坡飞往重庆、天津、济州、墨尔本和福冈，全包会员票价低至248令吉；豪华平躺座位从吉隆坡飞往武汉、黄金海岸、首尔和东京，全包会员票价则从798令吉起。

上述优惠机票从1月21日至2月4日起出售，会员可在亚航官网airasia.com及亚航手机应用程序开放订购。

至于在农历新年期间乘搭亚航班机的乘客，也能品尝Santan农历新年套餐─黄油鸡配米饭与凤梨酥，售价为13（航班代号AK）及18令吉（航班代号D7），仅限有限时间在线预订。

另外，从即日起至31日，亚航在ourshop.com为指定亚航免税商品提供高达20%折扣。亚航BIG忠诚计划也将从2月3日至10日期间，为下载及登入BIG忠诚计划手机应用程序并完成游戏的会员送出888BIG积分红包，会员也有机会赢取8万8888BIG积分的大奖。

佳节期间，亚航鼓励乘客可利用网上、手机应用程序或自助登记亭办理自助登记手续，并在航班出发前3小时抵达机场。

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