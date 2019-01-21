与14岁少女约炮．男子被判1年半 高雄一名就读初中二14岁少女加入LINE“东淫西贱南荡北色中痴汉”群组，男网友约见面后带回住处发生性关系，直到少女家人发现后报案。

（台湾．高雄综合21日讯） 高雄一名就读初中二14岁少女加入LINE“东淫西贱南荡北色中痴汉”群组，男网友约见面后带回住处发生性关系，直到少女家人发现后报案。男网友拒认罪，并以该群组都是“为了性交才交友”等理由上诉，最后法官不采信，维持原判1年6月徒刑。

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根据台湾《联合新闻网》报道，2016年2月就读初中二少女在放寒假期间，加入手机通讯应用程序LINE群组“东淫西贱南荡北色中痴汉”。一名网友张姓男子认识她后，即带她回住处偷尝禁果，5天后又约到汽车旅馆性交。

少女家人因察觉少女行为有异，并在手机发现少女与男子亲密照片、脱衣的影音和图档，最后才报警处理。张姓男子被控与未成年女子性交，但他不认罪，辩称是少女提议赤裸上半身拥抱拍照，又因少女未曾去过汽车旅馆才载她体验，期间未发生性关系。张姓男子也为自己辩护，加入群组的成员都是为了性交才交友。

法官认为，少女加入群组时有提供个人资料，加上少女证词指出，曾当面告知被告年纪，因此不采信张男说法。基于上述原因，加上张男拒认罪、未达成和解，判他入狱1年半，全案仍可上诉。