莫哈末哈山：没首次任相时强势‧“敦马是行动党傀儡” 巫统代主席拿督斯里莫哈末哈山说，马哈迪没有第一次任相时的强势，当时马哈迪所领导的政府强大是因为有国阵，尤其是巫统大力的支持。

国阵候选人南利莫哈末向支持者致意。后方坐者左起罗斯里丶哈迪阿旺丶莫哈末哈山和旺罗斯迪。（图：星洲日报）

（立卑20日讯)巫统代主席拿督斯里莫哈末哈山说，首相敦马哈迪是一位只有13个国会议席的党领袖，是民主行动党的傀儡。

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他说，马哈迪没有第一次任相时的强势，当时马哈迪所领导的政府强大是因为有国阵，尤其是巫统大力的支持。

他今晚在双溪哥央举办的政治演讲会上，指行动党是马来人的仇人，企图分裂马来人。

他也说，国阵政府没有欺压少数民族，各族都有自己的权益和自由。"在泰国和印尼 ，华裔都没有本身的华文名，连华小也没有。"

这也是巫统与伊斯兰党在金马仑补选首次联合举办的政治讲座会，吸引上千名垦殖民到场聆听。出席者包括伊斯兰党主席拿督斯里哈廸阿旺、彭亨州大臣拿督斯里旺罗斯迪及伊党彭亨州主席罗斯里。

哈迪:人民选错政府

另外，哈迪阿旺说，马来人的地位受到威胁，是因为人民错误投选政府。

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他指马哈迪虽然在组内阁时增加马来部长职，但是施政权力不在马来人手中，马来人地位和权益受侵蚀。

“时下的政治局势是叛徒被赋以权力来治理国家。”

他说，今天希盟不能有效地治国，全因为行动党在背后操权，金马仑选民应该让国阵穆斯林在选举中胜出。

哈迪阿旺说，非穆斯林毋须害怕穆斯林治国，因为伊斯兰视众生平等。

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他说，伊党要求穆斯林统领国家，但不要会因此迫害他族，毕竟61年来大家都在宪法保障之下和睦相处，华小和淡小都能在大马国土上发展下去。