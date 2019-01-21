下院副议长建议政府·“依选票数量拨款朝野” 国会下议院副议长拿督莫哈末拉昔建议政府根据各政党在大选时所获票数，发放政治拨款给朝野政党，目前这项建议还在收集意见及探讨落实的方式。

（峇株巴辖20日讯）国会下议院副议长拿督莫哈末拉昔建议政府根据各政党在大选时所获票数，发放政治拨款给朝野政党，目前这项建议还在收集意见及探讨落实的方式。

广告

莫哈末拉昔也是公正党峇株巴辖国会议员。他今午为该党惹美拉西区支部“关怀弱势，施赠贫老”新春献温情活动主持开幕后强调，这是希盟政府落实民主化的新作风。

一马社区委会

转型希望社区委会

“假设每张选票可获1令吉，某政党在国会选区赢取4万8000票，就可获4万8000令吉，但有关细节有待磋商。”

他指出，前朝政府时附属在新闻部的“一个马来西亚社区”委员会，将转型为“马来西亚希望社区”委员会。

“执政党代表将会成为上述委员会的委员，凡设立办事处可获3500令吉拨款，若举办社区活动则可获3000令吉拨款，希望委员会能推动更多有益社区的活动。”

施赠活动共有150名各族人士获礼包及红包。出席者包括公正党惹美拉西区支部主席李和桦、署理主席白乙翔、财政张凯斌及妇女组主席陈美珍等。