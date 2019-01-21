200公斤男子客机上大号．逼空姐帮脱裤抹屁股 许多人都会羡慕空姐，能藉工作机会全球跑，其实她们是有苦自己知。

涉事的白人男子要求空姐替其脱裤，大便后又要帮他清洁屁股。（图：网络照）

（台湾．台北20日讯）许多人都会羡慕空姐，能藉工作机会全球跑，其实她们是有苦自己知。

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台湾的管先生向台媒报料，指他本月19日搭乘一台湾航空公司的客机，从美国洛杉矶回台湾，其间目睹一名目测体重达200公斤的白人男子，去厕所时要空姐帮忙脱裤子，甚至在他大便后帮他抹屁股。空姐拒绝后，男子就咆哮，影响其他乘客。最后是CP（座舱长）戴了3层手套帮他擦，他还发出呻吟，更质疑CP没有帮他擦干净，之后还帮他穿内裤跟裤子、送他回位置上。

空姐留言：身心受创

该名空姐后来在脸书留言，指自己身心受创，脑中是挥之不去的屎味。

管先生表示，该名白人男子甫上机即要坐3个座位，之后又要空姐扶他去洗手间脱裤子及擦屁股，下机时还得坐轮椅。管先生表示，飞行期间，空姐不断受侮辱。他认为该名旅客属不适航，航空应拒绝再接运他。

疑似该名空姐的脸书写到，自己事后关在厕所又吐又哭，从没有一秒这么想离职，也觉得自己深深受辱。她希望公司可以保护员工，勿让这种乘客单独上机，或者2019年开始招募空少，或直接拒载这种一上机就失能、不能自理，还把旅客当下等人使唤的人。涉事的航空公司暂时仍未有回应。

涉事的白人男子要求空姐替其脱裤，大便后又要帮他清洁屁股。