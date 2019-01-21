苦候6小时未获接见‧土著大妈大闹沙首长署 苦候6小时无法获得沙巴首席部长拿督斯里沙菲益接见，土著大妈大闹首长署办事处，怒批官员没有重视选民权益。

（亚庇20日讯）苦候6小时无法获得沙巴首席部长拿督斯里沙菲益接见，土著大妈大闹首长署办事处，怒批官员没有重视选民权益。

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“不要有选举时才重视我们，现在（对待我们）像垃圾！”

这名土著大妈大闹首长署办事处事件是于昨晚发生，过程被人用手机摄录下来并广为流传。

视频显示一名身穿西式服装，戴粉红色头巾的土著中年妇女站在首长署办事处走廊，用马来语向一名保安人员宣泄不满，在场者还有多名相信是和她随行的男女。

画面中该妇女一脸不悦，提高嗓门说明他们一行人获得通知，于早上从丹南前往古打毛律，欲拜会沙菲益，但是被告知必须填表格。

过后，一行人根据要求，到亚庇州行政中心拜会沙菲益，却从下午4时等到晚上10时，而且只能站着等，连要求进入办事处有地毯的地方坐着休息也不可以。最后，他们被官员告知沙菲益已经回家，导致她忍不住发飙。

“为甚么不让我们会见（沙菲益），只是让我们在那里等！”“不要玩弄我们，我们是选民！”“如果不是我们，你们也不能当官！”

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她提到，沙菲益曾经表示，人民若要见他，可以前往他的办事处，谁知道这一次却被阻止。

不过，她声称并非责备沙菲益，而是生气负责安排的官员，并在离去之前还不忘向被当作“出气筒”的保安人员表达一丝歉意，似乎怒意消退不少。