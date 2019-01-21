马哈迪牛津辩论社演讲‧狮城留学生提领海问题 马来西亚首相敦马哈迪前天在英国牛津辩论社发表演讲，随后回答新加坡留学生达伦莫汉（Darrion Mohan）关于新马领海纠纷的问题，并坚称柔佛州务大臣奥斯曼沙比安本月9日乘船巡视马方浮标船时，是在“国际海域”，并没有入侵新加坡领海。

新加坡留学生达伦莫汉（左）参加英国牛津大学辩论社活动时，向马哈迪提出尖锐的问题，包括新马领海纠纷。（取自脸书）

（新加坡20日讯）马来西亚首相敦马哈迪前天在英国牛津辩论社发表演讲，随后回答新加坡留学生达伦莫汉（Darrion Mohan）关于新马领海纠纷的问题，并坚称柔佛州务大臣奥斯曼沙比安本月9日乘船巡视马方浮标船时，是在“国际海域”，并没有入侵新加坡领海。

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在活动上保持镇定的态度，向马哈迪提出尖锐的问题，远在伦敦留学的达伦获得不少网民的称赞，大赞他为新加坡争光。

目前就读于牛津大学二年级的达伦平时密切关注新加坡新闻，尤其是政治课题。达伦在接受《联合晚报》电邮访问时说，他平均每两周会抽空参与牛津辩论会活动，上周五参与活动时原本不打算提问，不过他在聆听马哈迪演讲后，当下决定提出针对新马纠纷的尖锐问题。

指马哈迪改口称“国际海域”

达伦说，马哈迪虽然没有正面回答他的所有问题，不过他认为问答中最值得关注的一点是，马哈迪说柔佛州务大臣奥斯曼沙比安本月9日乘船巡视停留在我国大士以西领海的马方浮标船时，指那是在“国际海域”。

“这与他之前主张该海域为大马海域有所出入。”

达伦透露，目前就读于牛津大学的新加坡留学生的看法与新加坡人的看法大致相同，认为大马的行为是不必要的挑衅，也违反国际法。

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他指出，随着马哈迪重回政坛，往年的双边问题再次浮起，也出现新的问题。

“我相信新的大马政府针对新马关系所采取的态度主要由马哈迪所引起，但我认为这个态度未必渗透整个希盟，我很乐观较年轻领袖会采取更建设性的态度与新加坡进行协商。”

达伦昨天在个人脸书网页上载他向马哈迪提问的视频，不少人留言大赞塔信心十足，保持非常镇定的态度，并为他敢于代表新加坡发言感到骄傲。