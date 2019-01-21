截止日在即·加拿大未收到美引渡孟晚舟文件 中国科技巨头华为太子女孟晚舟被加拿大当局扣留一案，本月底将进入关键时期。加拿大司法部发言人麦克努德回复当地媒体查询时指出，美国最迟须在1月30日前向加方要求引渡孟晚舟，但目前美方尚未提出要求。

（渥太华20日讯）中国科技巨头华为太子女孟晚舟被加拿大当局扣留一案，本月底将进入关键时期。加拿大司法部发言人麦克努德回复当地媒体查询时指出，美国最迟须在1月30日前向加方要求引渡孟晚舟，但目前美方尚未提出要求。

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有熟悉引渡法律的加拿大律师则指，如果美国逾期仍未提出引渡要求，等同“为加拿大打开了释放孟晚舟的大门”，更指司法部长届时有义务放人。

麦克努德亦在回复电邮中指，美国提出引渡要求时，必须同时提交相关证明文件，如果收到美方要求，加拿大政府再有30日时间，以决定是否继续处理案件。

中国与加拿大因孟晚舟案件后外交关系恶化，而中国连日拘捕多名加拿大人，又在重审加人谢伦伯格判处死刑，中加关系持续恶化。加拿大魁北克市长拉博姆以中加政治关系紧张为由，决定取消原定3月底的访华行程。

任正非：华为要为苦日子作准备

另一方面，担忧遭各国围堵，华为总裁任正非日前连发2封内部信，要员工有过苦日子的心理准备，他还提到解放军攻台失败的“金门之役”，强调人员要有专业性和连续性。

新浪财经报道，任正非18日连发两封信件给内部员工，表示为了加强自我改革，将不惜放弃部份平庸员工，降下人力成本，一切向“作战”靠拢。虽然部份职位将面临裁员，但任正非也表示，华为会继续积极挖角高科技人才，而公司若能在5至10年内完成内部更新换代机制，“华为就可能活下来”。