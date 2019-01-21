别样团聚同样年味·“反向春运”兴起 中国每逢农历春节前后的春运期间都出现公共运输一票难求的现象。为避开返乡过年人潮，近年来，不少年轻人选择过年不回家，而由父母到自己工作城市团聚，节后再回家。

（中国．北京20日讯）中国每逢农历春节前后的春运期间都出现公共运输一票难求的现象。为避开返乡过年人潮，近年来，不少年轻人选择过年不回家，而由父母到自己工作城市团聚，节后再回家。

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中国媒体报道，对于这种“反向春运”，中国铁路总公司副总经理李文新最近在北京举行的新闻发会表示，据统计，近4年来，铁路方面的高峰反方向客流每年约成长9%左。

李文新说，“我们希望、也乐见反向春运成为新趋势”。

报道表示，别样的团聚、同样的年味，“反向春运”增添的不仅是一份期待，更标志着中国人价值观的转变和出行品质的提升。

报道说，在物质生活渐次丰盈的当下，回家仍是春运不变的主旋律，不论身处老家还是异乡，不论正向或是反向，只有家人在一起，就是幸福团圆年。

中国春运素有“地球表面最大规模的人口移动”之称。官方日前公布，今年的春运将于周一（21日）启动，至3月1日结束，共40天，预计运送旅客29.9亿人次。