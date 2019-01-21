特金二会地点选定·特朗普：很快会宣布 美国总统特朗普上周六表示，他和朝鲜领导人金正恩将于2月底举行的第2次首脑峰会，地点已经选定，惟他没有透露更多详情。

（华盛顿19日综合电）美国总统特朗普上周六表示，他和朝鲜领导人金正恩将于2月底举行的第2次首脑峰会，地点已经选定，惟他没有透露更多详情。

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特朗普在白宫告诉记者，他与金正恩的左右手金英哲进行了一次“很不可思议”的会面，“我们同意大概在2月底见面，已经选好会面的国家了，我们很快就会宣布，金正恩非常期待，我也是”。

特朗普与金英哲上周五在白宫会面，时间长达不寻常的90分钟。白宫社交媒体主任斯卡维诺星期日（20日）在推特，上载金英哲于椭圆形办公室向特朗普转交金正恩亲笔信及会面情况的相片。

特朗普提到这次谈话时说，在无核化上取得了“很大的进展”，也谈了许多不同的议题。他说：“跟朝鲜之间的事情进展得很顺利”。越南政府消息人士稍早前告诉法新社，已展开主办第2次“特金会”的“后勤准备”作业，最可能地点是越南首都河内或滨海城市岘港。