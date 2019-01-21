庞宣·从27人申请南大校长职说起 作为学校带领人的校长身负多重责任，学术领导和实现学校愿景固属重要，但确保财务正常运作和保持与华社互动的良好关系乃职责所在，出席华团及筹款活动遂成为其日常必行的事务。由此观之，他们须付出更多的心力和时间来经营学校，始不负华社的厚望。

日前报道，南方大学学院征聘新校长进入最后阶段。截至去年12月20日共有27位申请者，其中包括4位外国学者。遴选委员会于本月面试3位通过初选及复选的入选者，以期在农历新年后迎来新校长上任。

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笔者相信凡读到此则新闻的人士都会替“南大”（南方大学学院简称）感到高兴。理由很简单，有如此众多的申请者，一方面表示竞争激烈，另一方面则可让校方从中遴选出条件最优的新校长，引领学校迈向高等教育发展的新高峰，力创佳绩。

从申请校长职的热烈反应情况，或可一窥其中透露的讯息：一、民办大学学院受重视。众所皆知我国3所民办大学（另2所为新纪元大学学院及韩江大学学院）都是华社出钱出力自力更生所开办的高等学府，自创立以来均无获得政府制度化的拨款。因此，学校所面对的财务压力较诸其他公私立大专学院来得大。

作为学校带领人的校长身负多重责任，学术领导和实现学校愿景固属重要，但确保财务正常运作和保持与华社互动的良好关系乃职责所在，出席华团及筹款活动遂成为其日常必行的事务。由此观之，他们须付出更多的心力和时间来经营学校，始不负华社的厚望。

其次，民办大专学院教职员的薪金及福利均较公私立大学低是无需否认的事实。而今有偌多申请者对南大校长一职感兴趣，相互竞争，足以证明他/她们事前已做好心理准备，一旦有幸被聘用后即接受艰巨的挑战以完成使命。

二、校长职富含意义。我们有从小学、中学至大专的完整华文教育体系。学生除了接受中华文化的熏陶及洗礼，也掌握华、国、英三语的学习。单就这个层面而言，担任民办大专院校校长除了对高等教育、任职学校和当地社区作出贡献之外，还另具爱护华校和贡献华教的特殊意义，这是其他公私立高等学府所欠缺的。这点该是众多申请者具函申请的初衷吧！

三、南大别具宽柔学村特色。对新山华教有认识的人士都知道，南大脱胎于宽柔中学专科班（初创时期只有商学系与马来文学系）。1975年宽柔中学获政府批准于校内开设专科班，为全国独中之首创。发展至1990年，由于学生人数日益增多，校舍不敷使用才搬往距离新山市郊约20公里的金山花园的新校园，开展其高等教育发展的新里程碑。

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随着南大创办之后，新纪元及韩江大学学院相继申办成功，我国民办大专教育遂得以健康茁壮地成长，而今呈现一片欣欣向荣的气象。笔者相信众多申请南大校长职者均抱持能有机会在民办大专学府服务而深感与有荣焉的情怀，乐意为该校作出无私的奉献。