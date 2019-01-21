青统夜市春意浓． 穆斯林摊主挂年饰 在砂拉越，摊位挂上红彤彤的新春装饰和灯饰，绝对不是华裔的专利。

售卖煎炸食品的清真摊位挂满新春挂饰，感觉非常喜气。

（美里讯）在砂拉越，摊位挂上红彤彤的新春装饰和灯饰，绝对不是华裔的专利。

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农历新春即将来临，美里青统夜市虽然是以清真美食为主，但抵达青统夜市一游，也能感受浓郁的新春气息。



青统夜市摊主自动自发筹资购买象征“旺来”的黄梨灯笼在夜市高挂，多个摊位红彤彤一片，其中一个摊位还播放动感十足的串烧新春歌曲。



摊主指出，多名摊主为迎接农历新春而挂上“旺来”，主要是因为它代表着“旺”，寓意可带“旺”生意，加上黄梨是砂拉越盛产的水果之一，也能在青统夜市的水果摊位寻得，更是成了另类招牌。



还播放新年歌曲



在青统夜市摆摊多年的穆斯林阿兹曼，他的摊位每年都是最显眼的，因为除了挂满春节装饰品，也会不依时播放动感新春歌曲，今年也不例外。



经过多年的带动，如今不仅多名摊主合资购买“旺来”挂满整个夜市，多个摊位也挂上闪亮的红灯笼、福字横联等，让新春气氛瞬间攀升，也感染前来购买美食的各族同胞。

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售卖清真面食和饭类的摊位，挂上一对应节灯笼。