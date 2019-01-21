表扬大专生筹办校园活动‧大专青再办纸飞机创意奖 马来西亚大专青年协会（大专青）昨晚举行新春大团拜，并推介“第二季大专青纸飞机青年创意奖”。

（吉隆坡20日讯）马来西亚大专青年协会（大专青）昨晚举行新春大团拜，并推介“第二季大专青纸飞机青年创意奖”。

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该奖主要宗旨是表扬国内大专生筹办校园活动的努力，为社会带来的正面影响。有300多名社团代表及学生领袖出席推介礼。

大专青署理总会长兼《纸飞机青年创意奖》总监蔡珳旭致词时说，这是大专青继2017年后，再次主办《纸飞机》颁奖礼，秉持着“存在，是想象出来的”信念，鼓励各大专团体和企划以独特的创造力和想象力，透过行动力和决策力创造存在的意义和价值。

大专青总会长李祥福致词时提到，第一季盛事让大专青感受到大专生对团体活动的付出及坚持，《纸飞机》舞台给予他们更大的肯定和激励。

“第二季大专青纸飞机青年创意奖”共接获369份提名表格，比第一季多出147份，其中包括37个大专组织及63项团体活动，涵盖全国42所国立及私立大专院校。

筹委会将委任各行各业中杰出企业家和媒体为专业评审，并在近期内评估参赛团体与活动的表现，颁奖典礼订在5月4日。

活动详情可浏览“大专青纸飞机青年创意奖：官方网站http://paperplane.graduanmalaysia.org/或联络制作人蔡珳旭（012-4977355）。

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出席者尚有马来西亚青年理事会主席朱菲基、马来西亚大专青年协会名誉总会长拿督胡伟思、马来西亚大专青合作社名誉顾问拿督江华强、马来西亚八大华青总理事长陈健良及马来西亚大专青合作社主席李泰康等。