金正恩亲信李洙墉带队·朝鲜友好艺术团周三访华 据新华社报道，应中共中央对外联络部邀请，朝鲜劳动党中央政治局委员、中央副委员长、国际部部长李洙墉，将于周三率领朝鲜友好艺术团访问中国并演出。这是朝鲜领导人金正恩在过去一年间四度访华后，再有朝鲜代表团访华。

（中国．北京20日讯）据新华社报道，应中共中央对外联络部邀请，朝鲜劳动党中央政治局委员、中央副委员长、国际部部长李洙墉，将于周三率领朝鲜友好艺术团访问中国并演出。这是朝鲜领导人金正恩在过去一年间四度访华后，再有朝鲜代表团访华。

广告

报道并未透露艺术团的成员及演出时间，但很有可能是被喻为“朝鲜邓丽君”及“北韩少女时代”的玄松月担任团长的牡丹峰乐团。去年2月韩国举行平昌冬奥时，玄松月曾率领艺术团到场表演；去年6月，金正恩与美国总统特朗普在新加坡举行会谈时，玄松月亦与美方磋商，并就艺术团到美国华盛顿演出达成临时性协议。

朝鲜的艺术团之前曾多次到中国访问。

至于今次带队的李洙墉，被视为朝鲜“外交总指挥”。他是金正恩及其已故姑丈张成泽的亲信。

2013年12月，张成泽突然落马并被处决，但事件未对李洙墉造成影响，他更从负责推广旅游事务的劳动党行政部副部长，转到外交系统，2016年5月出任国际部部长。