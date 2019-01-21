待售豪华游艇·“平静号”排首位 “平静号”豪华游艇由负责销售的游艇销售商Burgess列在网站待售，但是并没有列出价格，仅写上“Price on Application”（即指不直接在媒体上报价，只能电话或现场询价），但保守估计“平静号”的价格至少1.3亿美元（约5.3亿令吉）以上。

（八打灵再也20日讯）“平静号”豪华游艇的地位，究竟排在怎样的地位？

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目前这艘超级豪华游艇由负责销售的游艇销售商Burgess列在网站待售，但是并没有列出价格，仅写上“Price on Application”（即指不直接在媒体上报价，只能电话或现场询价），但保守估计“平静号”的价格至少1.3亿美元（约5.3亿令吉）以上。

根据此前的报道，遭通缉的我国富商刘特佐被指在2014年以2亿5000万美元（约10亿令吉）购买游艇，而“平静号”的价格去年也一度报价2.5亿美元，因此不会相去太远。

那么“身价”介于1.3亿至2.5亿美元之间的“平静号”，究竟是处于怎样的水平呢？就Burgess网站所列出的豪华游艇，它处于三甲、甚至是“金字塔”最顶尖地位。

Burgess网站列出60艘豪华游艇的价格，除了“平静号”以及其“姊妹号”──由Oceanco于2017年制造、全长88.5公尺的“BARBARA”2艘没有列出价格外，仅有3艘的价格超过了1亿美元。

其中身价最高的为由Luessen-Werft于2017年制造、全长85.3公尺的“ARETI”，其价格高达2亿零73万4000美元；然而其价格也比“平静号”2014年售出的价格也少了近5000万美元。

至于排在第二的，为由Icon Yachts预计于2020年制造完成、全长84公尺的“ICON280”，其价格为1亿3764万6000美元；而第三高价的则是由Abeking & Rasmussen于2013年制造、全长82.3公尺的“SECRET”，价格为1亿3649万9000美元。

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新闻背景：

因一马公司案备受瞩目

平静号“身价”逾10亿

豪华游艇“平静号”（Equanimity）是全球第54大的私人游艇，“身价”逾10亿令吉，它随着一马公司（1MDB）舞弊案的爆发而备受瞩目。

“平静号”的船身内部是由英国室内设计师Andrew Winch设计，至于船舶工程则由Azure Naval Architect负责，“平静号”的名称是取自“精神上的平静，即使在困难的情况下”的含义。

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这艘游艇由知名荷兰超级游艇船厂Oceanco建造，游艇船身长度为300英尺（91.44公尺），航行的最快速度为每小时19海里，巡航速度每小时16海里。

它共有9间船舱，船体钢铁则有Ice Class E标准规范，可在海冰中航行，至于船员有28人，同时可容纳28名宾客。

根据负责监督投标程序的游艇经纪公司Burgess的网站列表，“平静号”配有直升机停机坪，与其他豪华游艇一样拥有的设备包括桑拿房、游泳池、美容院、健身房、土耳其浴场、电影院、停机坪、酒吧等。