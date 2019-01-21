关系棉兰佬岛和平．菲南今“国中国”公投 菲律宾南部280万选民将分别于周一（21日）和2月6日进行公民投票，决定是否成立“穆斯林棉兰佬摩洛国自治区”这个被解读为“国中国”的政治实体。

（马尼拉20日讯）菲律宾南部280万选民将分别于周一（21日）和2月6日进行公民投票，决定是否成立“穆斯林棉兰佬摩洛国自治区”这个被解读为“国中国”的政治实体。

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这场公投将对棉兰佬岛的和平具有决定性的影响。

据台湾中央社报道，菲南穆斯林原住民渴望自主，使得棉兰佬岛长年处于战乱状态，半个世纪以来，死于枪炮下的分离分子与政府士兵估计已达15万人，流离失所难民约200万人，地方发展缓慢，甚至停滞。

由于公投将会牵动不少政治家族的既有利益，为防动乱，军警单位将动员2万人手维持投票秩序。

一旦公投过关，菲南将成出现一个名为“穆斯林棉兰佬摩洛国自治区”（BARMM）的政治实体，取代现有的“棉兰佬穆斯林自治区”（ARMM）。

可望新成立的政治实体虽是自治区，但巧妙地以“摩洛国”为名，某种程度上满足摩洛人民寻求自决及自主的渴望，菲律宾政府则希望透过这样的安排，换取穆斯林分离分子放下枪杆。

观察人士认为，在现有穆斯林自治区多数民众的支持下，公投几乎笃定可以通过，意味着新的摩洛国自治区将会成立。

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菲律宾总统杜特尔特上周五发表讲话，呼吁大家忘记过去的痛苦和展望未来，投“赞成”票。他指，棉兰佬人批准这项法律，“将不只作为你们结束在这个地区逾半世纪的武装斗争之愿望的表达，而且也将作为对在穆斯林的棉兰佬带来真正的和平与发展的决心。”

他还说，他绝不会同阿布沙耶夫集团和谈，因为他憎恶该团伙斩首人质之做法。