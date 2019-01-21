夫唱妇随 . 修理摩托女子也行 巾帼不让须眉，女性也能在摩托维修行业中有一片天空！陈玉云从事摩托维修20年，技术娴熟，常获顾客点名要她维修

陈玉云对工具了如指掌，清楚知道每个工具的用途。

（古晋20日讯）巾帼不让须眉，女性也能在摩托维修行业中有一片天空！陈玉云从事摩托维修20年，技术娴熟，常获顾客点名要她维修，甚至还有人慕名从古晋老远去到哥打三马拉汉的店，亲睹她维修摩托的神采。

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现年43岁的陈玉云接受星洲日报记者访问时说，会接触这一行，主要是为和摩托维修员的丈夫一起打拚，一起扛起家计。她笑称年轻时，自己也拥有一双纤细“玉手”，但为了家计，宁可“弄脏”双手，毅然拿起工具，当一名摩托维修技师。



学习维修初期，她也和其他女性一样，怕弄脏、弄伤，经过与摩托“朝夕相处”，也渐入佳境，开始掌握维修窍门而成为出色维修技师。



她说，维修技师是一门具挑战性的工作，需应对及克服维修时所面对的各种“疑难杂症”，而且还要有充沛体力。



陈玉云的启蒙师傅就是枕边人，教会了她，如今是“青出于蓝，更胜于蓝”，丈夫在面对一些维修问题时，还必须要倒过来请教她。



陈玉云的身上，见证了“世上无难事，只怕有心人”，摩托维修职业不再是男性专利，只要有恒心和毅力，女性也一样行！