豪雨涨潮水淹 . 消拯员助村民撤离 伦乐三马丹路的甘榜巴恩（Kpg Paon），今早因连绵不断的雨势，导致河水高涨发生闪电水灾

车子涉水而过抛锚，消拯员协助把车辆推离淹水路段。

（古晋20日讯）伦乐三马丹路的甘榜巴恩（Kpg Paon），今早因连绵不断的雨势，导致河水高涨发生闪电水灾，消拯员涉水到事发甘榜，协助住家淹水的居民安全撤离。

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据悉，今早九时许，伦乐消拯局接获求助电话，即刻派员赶往现场。消拯员抵达甘榜后，得知4间房子淹水，带着安全配备涉水前往淹水的住家。



据指出，当地今晨开始下起豪雨，不间断雨势导致积水及河水高涨，酿成闪电水灾。截至今早十一时许，河水水位仍上涨，介于1尺至3尺。



根据消拯局资料，经消拯员视察后，有3间房子淹水，另5间房子也即将被淹。今早疏散行动协助2个家庭共7人安全撤离住家，仍继续留守住家的村民，则被劝告时刻保持戒备，一旦水位上升至危险水位就必须撤离。



被搬迁的居民暂住当地礼堂，消拯员继续在甘榜巡视，确保居民安全及撤离工作顺利进行。



另一方面，根据砂灾难管理及拯救委员会发出的文告，今日玛斯加汀区内共有6个甘榜发生水患，即甘榜巴恩、甘榜瑟巴达雅、甘榜瑟巴马来尤、甘榜登马加达雅、甘榜登马加马来尤及甘榜瑟巴巴鲁。



民防拯救部队也到事发甘榜巡视，发现数间住家淹水，水深1至3尺，当局也与村委及村长联系，必要时将撤离受水患影响的村民。

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