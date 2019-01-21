冯绍峰王源被强拉合照· “粉丝”不顾阻拦扯胳膊 网民20日晒出TFBOYS的王源和冯绍峰在颁奖礼后台被“粉丝”拉住强行要求合照的视频。视频中的“粉丝”不顾工作人员阻拦，拉着冯绍峰的胳膊，还称“合张照可以么，我特别喜欢他”，另一段视频中也见王源和工作人员被强行拦在入口，这位大叔一直要拉着合影，工作人员礼貌回绝，但大叔脾气暴躁。

（图：微博）

（中国21日讯）网民20日晒出TFBOYS的王源和冯绍峰在颁奖礼后台被“粉丝”拉住强行要求合照的视频。视频中的“粉丝”不顾工作人员阻拦，拉着冯绍峰的胳膊，还称“合张照可以么，我特别喜欢他”，另一段视频中也见王源和工作人员被强行拦在入口，这位大叔一直要拉着合影，工作人员礼貌回绝，但大叔脾气暴躁骂骂咧咧说：“就得照相，谁让你是艺人啊，就在这里我就要照相，别拦我”，并伸手过来拉扯拽他。王源始终一言不发，只是在被拉扯过程中挣脱一下。有网民表示“弟弟真的惨，太可怕了”、“再喜欢也不能这样，艺人也不是有义务和所有人合照的”。

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冯绍峰遭粉丝扯胳膊。

明星也是人需要尊重

有网民看了视频后表示，“王源被谁拽了一下啊，好使劲啊。这不是明星要是路人早生气了，可怜他们要注意身份不能发火。”、“是还踢了二子弟弟一脚吗？我要气死。”更有者表示，“王源全程没有说一句话，只是挣脱出了被紧紧扯住的胳膊，冯绍峰也好可怜啊，心疼他们。”、“有些混蛋根本就是把明星当动物园的动物来看，人家也是活生生的人，你大街上强行拉人拍照，看别人打你不打你，为啥明星就必须有义务陪你照相呢？”