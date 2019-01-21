骂警还“露鸟” . 华男遭制伏 华裔男子被巡警临检时，不仅口出恶言辱骂警方还大胆“露鸟”，事后还是逃入车里企图冲出重围

（古晋20日讯）华裔男子被巡警临检时，不仅口出恶言辱骂警方还大胆“露鸟”，事后还是逃入车里企图冲出重围，所幸员警及时将他制伏，关熄引擎才未导致警员受伤。

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古晋警区主任黄亚厉今日向媒体证实此宗案件，是于今日清晨发生在本市某娱乐场所附近停车位上。



据警方消息称，巡警今早例行公事在当地巡逻时，发现嫌犯的车辆停驶在阴暗角落的停车位上。警员上前盘查时，嫌犯不仅不配合，还口出恶言辱骂警员，甚至掏出下体面向警员。



警员几经劝告后嫌犯仍不罢休，还逃入车内企图开车冲撞突出重围。所幸机警的警员立马上前，并在嫌犯逃跑前，成功把他制伏，并关熄引擎。



经调查后发现嫌犯是名35岁华裔男子，目前已被扣留在拘留所内。警方将援引刑事法典第186 条纹(阻碍公务员执行公务)及第509条文（以特定语言及身体姿态侮辱他人）调查此案。



黄亚厉也严厉谴责嫌犯的不耻行为，望民众可以引以为鉴，不做触法行为。此外，他也呼吁民众若有与案件相关消息，或者曾经被骚扰者，可拨打警方热线(082-244444)以提供消息，加强警民合作共同协力侦破此案。