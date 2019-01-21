陈开：对文化教育坚持.犀乡华人扬名海外 首长政治秘书陈开赞扬砂拉越华裔，对文化和教育的坚持，在海外可谓家喻户晓，可用“惊天地，泣鬼神”来形容

晋汉省书艺协会在古晋三中礼堂举办的己亥年（2019）挥春比赛获得各阶层人士共650人踊跃参赛。

（古晋20日讯）首长政治秘书陈开赞扬砂拉越华裔，对文化和教育的坚持，在海外可谓家喻户晓，可用“惊天地，泣鬼神”来形容。

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陈开今早在晋汉省书艺协会在古晋三中礼堂举办的己亥年（2019）挥春比赛开幕礼上致词时指出，就如今天的挥春比赛，该会每年出钱出力，让书法爱好者发挥才华，这种精神值得赞扬。



另一方面，己亥年（2019）挥春比赛筹委会主席云婉茹致词时说，书法是中国特有的传统文化及艺术，作为华夏子孙，大家有责任和义务去弘扬中华民族的优秀传统文化，传承书法艺术。



她认为，常练习书法有利于陶冶性情、增加艺术鉴赏力，提升自身素质。



“不过，若想在书法这门艺术上有所成就，不是一朝一夕就可以达到，人们必须在这方面下一番苦工，勤加练习，不断精益求精，才能有所成就。”



云婉茹深感欣慰，每年挥春赛都获得不俗反应，今年参赛人数就达650人左右。



“书法是中华民族瑰宝，是人类智慧和艺术结晶，让我们继承华夏文明传统，不断努力和创新，为中华民族书法艺术发展贡献自己力量。”