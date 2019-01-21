买拍卖屋 防因小失大 投标购买拍卖房屋的消费者，事先应查问前业主是否拖欠发展商大笔管理与维修费；假如是，应该先谈好由银行承担，若银行同意，再通过白纸黑字写清楚才投标，如果无法达致协议，最好再三考虑，尽量不要买拍卖房屋。

最近有朋友建议从拍卖市场购买房屋，他们认为，说不定可以买到价格比市价低的公寓，不过，产业顾问表示，任何人投标房产，必须很小心，因为许多业主的产业遭银行拍卖，多数是因为拖欠贷款供期，无法继续偿还的缘故。

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除了拖欠银行的房贷分期付款，有些还拖欠发展商不少的管理维修费，导致购获拍卖公寓者，被迫缴付数目不小的管理与维修费，还有维修储备金。

读者小慧来信指出，她买了一间拍卖公寓，可是，却面对一些恼人的问题。

她说，2018年11月，她成功标获一间公开拍卖的公寓，并付了10%首期钱，以及签署相关文件。

她指出：“当我取得相关文件后，就委托律师做贷款合约，在进行的过程中，遇到了一些问题。”

律师告诉她，前业主拖欠发展商不少管理维修费，以及其他相关费用，在这之前，她未获告知要支付这些费用，因此，有一种被骗的感觉，请问应该怎么办？

另外，她在信中提出以下问题：1）请问私人冻结令有甚么用途？

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2）如果前业主针对有关产业做了私人冻结令，是否就没办法解决问题？

3）如果不偿还以上费用，而发展商迟迟不发出批准交易的信件，请问拿回10%首期钱的可能性高吗？

答：投标购买拍卖房屋的消费者，事先应查问前业主是否拖欠发展商大笔管理与维修费；假如是，应该先谈好由银行承担，若银行同意，再通过白纸黑字写清楚才投标，如果无法达致协议，最好再三考虑，尽量不要买拍卖房屋。

在当前市场上，待售房屋并不少，不需为购得拍卖屋伤脑筋，何况被拍卖的房屋，很多时候不见得便宜，银行是精明的金融机构，他们列出的拍卖底价，很多时候也是市场价。

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黄振原律师说，私人冻结令的作用，主要是冻结有关地段的买卖，假如产业单位仍是总地契，发展商一般不批准冻结，只要是有关单位没有被冻结，买卖照样可以进行。

另外，假如不准备偿付前业主拖欠的费用，发展商当然不会发出批准交易的信件，过了预定的期限，10%首期钱将被没收，除非通过律师尝试提出延长交易期限。

还有小慧可通过律师，与银行和发展商洽谈，尝试努力能否豁免由买方缴付有关费用，或者减半之类的安排，虽然说投标者本身大意、或缺乏购屋经验，可是完全由买方承担，相信多数人会认为不合理。