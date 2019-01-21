今年平均加薪5.2%‧美世：数码生科人才薪情最好 美世（马）私人有限公司的调查报告指出，2019年大马整体薪资升幅，预测维持在5.2%的平稳水平，生命科学、工艺公司专业人才的薪酬最高，预测薪资调幅是增升5.5%。

美世（马）私人有限公司的调查报告指出，2019年大马整体薪资升幅，预测维持在5.2%的平稳水平，生命科学、工艺公司专业人才的薪酬最高，预测薪资调幅是增升5.5%。

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另外，雇员以“缺乏前景”，以及“低薪资”

为离职的首要原因，与此同时，公司努力物色“数据科学、人工智能与网络保安”领域的科技人才。

美世最近公布“2019年薪酬预算”年度调查报告，反映亚洲、中东和非洲的雇用与薪资预测与走势，参与调查的是大马12个行业的533家公司。

孟印越薪金调幅最高

新兴市场经济与薪资成长强劲（薪资增幅减去通货膨胀率），预测2019年薪金调幅最高的国家是孟加拉（10%）、印度（9.2%），以及越南（9.8%）。

另一方面，澳洲和纽西兰的薪金调幅分别是：2.6%和2.5%，日本薪金成长率最低，只有2%。

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美世（马）私人有限公司首席执行员哈斯彼柏迪说：“虽然亚太地区就业市场酬金调幅有差异，不过，雇用市场整体展望保持正面，62%的公司维持原有雇员人数，掌握业务多元化与开发良机。”

如果进一步了解薪资的差异性（以年度现金总额计算），在亚太地区有几个“等级”，例如澳洲、日本和韩国，以3万美元年薪开始，一旦雇员升至公司高阶主管，薪资可以大幅上升，通常年薪可达25万至35万美元的水平。

另外，在低成本的制造业，雇员的起薪通常比较低（多数年薪不到5000美元），不过，该领域高阶管理职员的调薪也相当可观。

在另一些国家，最明显的是中国，最高等级执行员赚取的薪酬，比美国和英国的同行高，不过，纳入欧美国家拥有的长期奖掖制，以及欧洲社会保障福利后，形势将不一样，26%的机构宣称，保留花红给拥有特定数码技术的雇员。

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48%亚洲公司人才短缺

美世的调查报告披露，一些领域人才供不应求，推高薪酬的水平，影响薪酬的配套，亚洲48%的公司宣称，面临填补人才空缺的问题，比全球38%的公司，争取适合人才扩展业务的比例高。

基于这些因素，公司聘请专业领域、加上能掌握当地语文与知识的员工，需要支付较高薪酬，以提高聘请的吸引力。

如此一来，在招收新进员工所需的提高薪酬，以及其他福利，对整体的营运与生产成本造成不利冲击。

美世国际市场伙伴与就业主管班奈双尼说：“身为全球成长的引擎，亚洲继续看到市场对专业人才需求持稳的愿景，具备数码技术的人才，能为自己的薪资与福利加分，公司需大方提供奖掖，以及保留花红等福利。”

消费行业薪情黯淡

大马是一个高度竞争的市场，38%的X生代、44%的千禧新生代陆续加入就业市场，预测2019年薪金升幅5.2%，与今年的成长率持平，多数行业将在2019年维持薪金同样升幅，惟消费品行业例外，2019年薪资马预测只调升0.3%。

生命科学和工艺行业人才薪酬最高，另外3个最有可能获可观调薪的领域，分别是：司法、金融、研究与开发；此外，市场对半导体和生物科学领域的专业工程师，以及销售代表需求保持殷切。