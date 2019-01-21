西班牙男童落井一周·救难人员仍抱希望 西班牙救援人员试图拯救一周前掉入南部地区深井的2岁男童罗赛尤（Julen Rosello），虽然挖掘进度今天受到硬石阻碍，但专家仍抱着他可能还幸存的希望。

（西班牙．马德里20日讯）西班牙救援人员试图拯救一周前掉入南部地区深井的2岁男童罗赛尤（Julen Rosello），虽然挖掘进度今天受到硬石阻碍，但专家仍抱着他可能还幸存的希望。

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法新社和英国《每日邮报》（Daily Mail）报道，罗赛尤双亲13日在靠近马拉加（Malaga）的托塔兰镇（Totalan）附近准备野餐时，在一旁玩耍的男童失足落入这口约100公尺深的狭窄井中，自此杳无音讯。

因为不断出现坍方情形，救难人员放弃原本用倾斜隧道援救男童的计划，改垂直向下钻另一个与原来的井互相平行的通道，并将在挖到60公尺深时，让8人矿工专家小组下去挖水平隧道，抵达罗赛尤可能在的位置。

监督这项行动的工程师贾西亚（Angel Garcia Vidal）今天晚间说，挖掘人员碰到坚硬花岗岩，使进度延缓，而现在救难人员预料，若他们能照现有速度进行，“夜晚结束”时只能完成垂直井开挖。

救难人员用探测器搜寻井底，发现一缕符合罗赛尤DNA的头发，以及他失踪时带着的一袋糖果，证实男童的确在井中。

马拉加省民防局局长加维斯（Rafael Galvez）表示：“以专业角度来说，我们相信我们正在做的，我们深信他活着被找到的可能性，而我们都在为此努力。这是我们的希望及目标。”

马德里10月12日医院（Hospital12de Octubre）儿科医师卡拉巴诺（Ivan Carabano）告诉“国家报”（El Pais）：“冷天气就像一把双面刃，因为一方面而言可能造成很多负面的后果。”

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他说：“但在这件事情上，我们都希望产生较好的结果：低温能够减缓新陈代谢和保存组织，争取更多生存时间。”

西班牙媒体报道，罗赛尤有个哥哥，2017年3岁的哥哥与家人在海滩散步时突然心脏病发暴毙。

警方发言人昨天表示，警方讯问罗赛尤双亲及开凿水井的一名企业家，并说这是这类调查的例行公事。

这口井在事故发生当下并没有作任何标记，安达鲁西亚地方当局表示，这口井在开挖前没有获得必要的许可。

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（中央社．译者：侯文婷/核稿：陈昱婷）