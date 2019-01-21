休旅车槟城大桥坠海案．涉案青年尿液验出大麻反应 威中警区主任聂罗斯说，涉及休旅车槟城大桥坠海案的青年昨日离开诗不朗再也医院后，在家突然晕倒，再被送往私人医院治疗。

（图：星洲日报）

（槟城21日讯）威中警区主任聂罗斯说，根据初步检验，涉及休旅车槟城大桥坠海案的印裔青年的尿检对大麻呈阳性反应。

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他说，青年昨日离开诗不朗再也医院后，在家突然晕倒，再被送往私人医院治疗。

“对方头部及手脚受轻伤，警方暂未扣留他，也还未向他录口供，但已取其血液样本送检，以检测是否有酒驾。”

他指出，警方目前援引1987年陆路交通法令第42条文（鲁莽驾驶）调查，但若发现坠海的休旅车及失踪者后，会修改至第41条文（危险驾驶导致他人死亡）调查。

他也说，根据初步调查，该印青和失踪者是友人，事发前，两人与另5名友人在牛干冬一带聚会，结束后，两人开车分别回北赖及北海的住家。

他指出，警方已向失踪者的友人录供，并会调查这2人是否有涉及赛车。

此外，吉玻海事执法机构主任罗查里说，搜救队今午会使用海上无人机（UAV）进行搜寻行动。

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他说，今日共有108人及16艘搜救艇参与行动，希望今日内有收获。

“若坠海休旅车的安全气囊有正常操作，休旅车可能随着海流漂向其他地方。”