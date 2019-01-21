许春：传统习俗注入生活·文化凝聚中华民族 星洲媒体集团执行董事兼星洲日报首席执行员许春指出，庙会习俗是中华文化的一部份，而文化扮演着民族凝聚力的关键。

出席庙会开幕礼的民众向财神爷爷讨个新年红包，希望新的一年好事连连。（图：星洲日报）

（霹雳．怡保20日讯）星洲媒体集团执行董事兼星洲日报首席执行员许春指出，庙会习俗是中华文化的一部份，而文化扮演着民族凝聚力的关键。

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他说，民族的归类不是以肤色人种为依据，而是以文化为依据。亚洲也有不少黄皮肤、黑头发、黑眼睛的族群，不过他们并不被称为龙的传人，主要是他们并未受到中华文化的熏陶，不属于中华民族。

“相反的，中国拥有56种族群，不过这些族群都属于中华民族，就是因为他们都受到中华文化的熏陶。”

他认为，中华民族重视血缘关系，文化与血缘为民族建立了牢不可破的脉带，也因此培育了中华民族的价值观与道德观。

“五千年的文化塑造出来的价值观与道德观，也在我们的日常生活中注入了许多的民间传统习俗，包括庙会的传统习俗。”

怡庙会已成代表活动

许春昨晚在怡保斗母宫举办的2019年“猪光宝气过肥年”庙会活动开幕礼致词时说，由星洲日报、光明日报和怡保斗母宫联办，白世音研究与发展机构为主要赞助的庙会活动已经来到第七个年头，以把这种传统习俗传承给人民及下一代。

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“我在现场见到来庙会的民众脸上洋溢着新春喜气，现场张灯结彩和人头攒动，气氛热闹，这意味着这场具有地方特色的怡保庙会已成为本地迎新春的代表活动之一。”

他说，每年以生肖为主题的怡保庙会继续以盛大嘉年华方式进行，一连3天从早到晚都可逛新春展购买年货，享受特价购物欢乐时光、热闹精彩的文化表演、民俗活动包括挥春比赛、文化艺术及手工艺品展览及讲座，开幕当晚也推广本地会馆特色美食，彻底展现本地的社会与文化特色。

他说，怡保庙会元素逐年丰富，其他民间文艺活动日趋活跃起来，这让怡保逐渐挥别“文化沙漠”的称号。

他说，庙会得以顺利举行，要感谢怡保斗母宫继续合力联办、主要赞助单位白世音研究与发展机构、参与新春展的商家们及各社团、会馆和热心人士的盛情参与。

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许春提到，中华民族可贵之处就是总往好方面想，特别是在农历新年要到来的时刻，他祝福大家来年会更好。

黄家泉：商业文化交流平台

怡保斗母宫顾问拿督斯里黄家泉说，庙会活动的传统意义是让散落居住的人民趁着庙会活动有机会相聚在一起，互相交易买卖货物和进行文化交流，庙会也是一个让拥有文化艺术才华的人大展才华和表演身手的平台。

“如今社会繁荣，拥有传承中华文化的庙会已经成为了人民非常重要的商业及文化交流平台，让商业贸易逐渐繁荣进步、文化艺术水平逐渐提升。”

他提到，中华文化顽强的生命力背后要有仁义道德为基础，以达到修身、齐家、治国和平天下的意义。

“我们可从中国改革开放后，高科技处于快速发展阶段及迈入黄金时代中看到中华文化的强大。”

他以腾讯和阿里巴巴为例，中国电子商务销售额在2003年几乎为零，但当前已经飙升至6000亿美元，至于世界前十大互联网企业，美国占有6家，中国有4家，其他国家都没有互联网企业。

“此外，中国在一些科技领域已经领先全世界，如通信、高铁、港口机械、民用无人机、数字安防，作为一个后发国家，这是中国的成功，也是中华文化强大最佳见证。”

庙会于昨晚隆重开幕，人潮汹涌，大家挤满现场一起观赏灵活生动的舞狮舞龙和歌手精彩的舞台表演，春意气氛浓厚，全场热欢腾！

出席开幕礼的嘉宾包括新加坡光力量研究与发展机构创办人兼怡保斗母宫名誉主席白世音光博、怡保斗母宫主席陈孟利、署理主席伍添福、副主席张金水、总务朱允楠、名誉顾问丹斯里郑可扬、名誉主席李铂钊、叶建成、拿督黄燕福、冯文安、赞助人陈思俊、星洲日报总经理（企业公关及业务促进）陈金泉、霹雳区高级经理黄绍铭、霹雳州采访主任黄传易、发行部副经理廖天雄、业务促进部副经理冯溍敏、副采访主任林嘉丽和助理采访主任黄健兴。