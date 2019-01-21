全球前26大富豪身家·等于全球38亿穷人财富 英国慈善组织乐施会今天发布报告说，全球前26大富豪的身家，相当于全球最贫困半数人口（约38亿人）所有的财富，敦促各国政府向富人增税，对抗贫富不均日益加剧的情况。

亚马逊公司执行长贝佐斯身家2018年增至1120亿美元，非洲国家衣索比亚整体卫生预算相当于他个人财富的1%。（图：法新社档案照）

（瑞士达佛斯21日讯）英国慈善组织乐施会今天发布报告说，全球前26大富豪的身家，相当于全球最贫困半数人口（约38亿人）所有的财富，敦促各国政府向富人增税，对抗贫富不均日益加剧的情况。

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乐施会（Oxfam）在瑞士达佛斯（Davos）世界经济论坛（World Economic Forum）登场前公布的报告还发现，全球亿万富豪的财富2018年共增加12%，相当于一天多出25亿美元（约102亿令吉）。

法新社报道，乐施会说，全球首富、亚马逊公司（Amazon）执行长贝佐斯（Jeff Bezos）身家去年增至1120亿美元（约4606亿令吉），非洲国家衣索比亚整体卫生预算就相当于他个人财富的1%。衣索比亚人口1亿500万。

路透社报道，2018年，每两天便多一名亿万富豪。乐施会说，全球最穷人口38亿人的财富去年减少11%，相当于一天少了5亿美元，凸显贫富差距扩大破坏对抗贫穷的努力、伤害各经济体并引发众怒。

乐施会执行董事白安易玛（Winnie Byanyima）在声明中警告：“全球各地的人都感到愤怒和沮丧。”

乐施会警告，各国政府对医疗保健和教育等公共服务提供的资金愈来愈不足，又不对富人增税，使得贫富不均情况日益恶化。

贫富差距扩大在若干国家引发众怒，愈来愈多人呼吁政府对富人增税。

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美国联邦众议员欧加修-寇蒂兹（Alexandria Ocasio-Cortez）本月稍早提议对极度富有的人课征70%重税，引发各界关注。

在美国总统川普进行税制改革后，目前美国最富有阶级缴交税率已从原本的39.6%，降为37%。

法国去年11月起爆发一波波“黄背心”反政府示威，抗议人士要求总统马克宏（Emmanuel Macron）废除大砍富人税的争议性政策。

乐施会报告说：“超级富裕者和企业缴纳的税率较过去数十年低。”

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乐施会发现，只要最富有的人额外多缴0.5%的税，“（这些税收）便超越让2.62亿中辍生受教育的成本，也能向医疗保健提供资金，拯救330万条人命”。

（中央社．译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）