将与陈晓东合体献唱·张栢芝感恩周星驰：“没有星爷就没有我” 张柏芝上月公布生了第3胎儿子后，演艺动作频频，先透露为周星驰新片《新喜剧之王》配音，她还将与旧爱合体献唱，但并非前夫谢霆锋，而是陈晓东，2000年时张柏芝与陈晓东曾谱出“东芝恋”，虽然1年后就分手，但两人还是朋友。

张栢芝和陈晓东曾有过一段情。（图：档案照）

（香港21日讯）张栢芝上月公布生了第3胎儿子后，演艺动作频频，先透露为周星驰新片《新喜剧之王》配音，她还将与旧爱合体献唱，但并非前夫谢霆锋，而是陈晓东，2000年时张栢芝与陈晓东曾谱出“东芝恋”，虽然1年后就分手，但两人还是朋友，陈晓东升格当爸时，她也曾致电祝贺他，这回他3月9日要登上红馆开唱，她更将现身力挺，再续前缘。据陈晓东透露，他早就联络好了张栢芝，对方欣然同意作为受邀嘉宾出席。

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（图：档案照）

“没有星爷就没有我张栢芝”

《新喜剧之王》将于2月5日大年初一上映，身兼导演和编剧的周星驰20日带着剧组成员到广州长隆宣传，虽然《新喜剧之王》男女主角是王宝强和鄂靖文，但发布会上最抢风头的还是以“神秘嘉宾”出现的张栢芝。刚生完第3胎的张栢芝，当年以《喜剧之王》出道，她在片中与周星驰演的那段“你养我啊？”戏份，至今都是感人至深的经典片段。张栢芝说：“可以说，没有星爷，就没有我张栢芝。”两人在场上互动亲密，又是拥抱又是摸星爷的头，相当有爱。