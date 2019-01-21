8停车场周末应免收费‧郑国球:市会将讨论新签合约 甲房屋、地方政府与环境事务委员会主席拿督郑国球表示，下周将带入州行政议会讨论并寻求通过，地方政府新签署的8个私营化停车场，周六及周日不收费，至于周一至五晚上也不收费。

红屋私营化停车场因是旧有合约，暂时还不能废除周六、日收费制度。（图：星洲日报）

（马六甲20日讯）甲房屋、地方政府与环境事务委员会主席拿督郑国球表示，下周将带入州行政议会讨论并寻求通过，地方政府新签署的8个私营化停车场，周六及周日不收费，至于周一至五晚上也不收费。

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另4停车场续约周末收费

其余4个续约的现有私营化停车场，包括仙特拉车站、红屋停车场、阿赖烧鱼停车场以及皇冠大厦停车场，则还是根据旧有合约，周六及日照常收费。

他表示，希盟政府上任以后，已经宣布甲州周六及周日豁免停车费，不过，新签署的私营化停车场却允许周六周日收费，不太合理。因此将在下周带入州行政议会讨论，新签署合约的私营化停车场，应豁免星期六、日收费。

“原本市政厅所签署的私营化停车场业者有13个，不过其中1个在得标后已经退出，因此目前剩下12个。其中4个是现有的合约续约，其余的是新合约。”

他是昨晚出席烁购物廊推介新春节日庆典后，在新闻发布上如是指出。12个私营化停车场中，有3个属于市郊，分别是吉里望、柏淡岭以及浮罗加东，郑国球表示，这些属于市郊的地区，周六及周日收费制度将暂时搁置。

甲停车位管理全私营化

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郑国球指出，在繁忙的市区，要管理停车场不易，地方政府也必须维持停车场的泊油路情况，甚至是夜晚有人看顾。他举例红屋停车场，晚上有人看顾会更安全，因此繁忙的市区若周六周日收费，相信大家都能接受。

他说，其实甲州所有的停车位管理都已经私营化，包括路边采取固本制的停车格也已经私营化，私营化公司Panduan Emas的合约还有大约3年才约满。只是，当一些停车位被划分，安装自动门时，就会引起当地居民的反弹，因此，地方政府将严正探讨私营化的方式，确保不对市民带来难处。

他解释，原有的私营化管理，希盟政府也必须遵守前朝政府与私人公司的合约条件，希盟政府是必须依法的。不过，希盟政府将继续探讨如此的私营化方式，以便不引起人民的反弹。

市长人事调动例常事

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针对市政厅市长人选调动一事，郑国球强调，新任市长曼苏苏丁是5个前来面试中，经验及知识最渊博的一位，加上之前曾任市政厅秘书、城市策划主任以及汉都亚再也市议会主席，因此相信是最适合的人选。

他形容这次的人事调动为一场例常的更动，只为了让市政厅的运作更为顺畅，他说，前任市长拿督阿兹米在任职期间也非常有经验。