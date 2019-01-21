鸡场街吉祥物将登场‧12呎财神爷祝“老板兴兴” 鸡场街文化坊戊戌狗年吉祥物即将功成身退，迎来全新己亥猪年吉祥物，12呎高并手持“老板兴兴”春联向各界拜年的“财神爷”，期望猪年为大家带来“猪事顺利”和“猪事大吉”的好福气。

12呎高的财神爷将挂在三叔公土产店二楼，期望猪年为大家带来“猪事顺利”和“猪事大吉”的好福气。（图：星洲日报）

（马六甲20日讯）鸡场街文化坊戊戌狗年吉祥物即将功成身退，迎来全新己亥猪年吉祥物，12呎高并手持“老板兴兴”春联向各界拜年的“财神爷”，期望猪年为大家带来“猪事顺利”和“猪事大吉”的好福气。

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预计下星期完工

财神爷由金马广告有限公司负责制作，董事经理李传财在新闻发布会上表示，每年鸡场街的吉祥物都是甲州旅游焦点，曾亮相的吉祥物计有“一个马来西亚兴旺祥龙”、“郑和宝船”、“灵猴”和“旺旺旺”。

“尤其是己亥猪年，很多人都期待新的吉祥物出炉，因此，我们特制作了一个重500公斤，高达12呎的财神爷，大约需费时3个星期才能完成。”

他指出，财神爷预计下个星期可以完工，到时会挑选一个良辰吉日挂在三叔公土产店二楼。

他表示，财神爷除了有“财神到”字样，也会手持近年流行的祝福语“老板兴兴”，希望商家都能兴兴，财源广进。

郑国球：盼新春活动带动经济

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甲州新春年景布置嘉年华工委会主席拿督郑国球认为，12呎财神爷将能吸引更多国内外游客到来参观，借此带动整个甲州市场气氛。

“即使经济不景气，许多热心商家依然支持和赞助工委会，抱着回馈社会的精神让年景布置延续下去，我希望通过此类新春活动，带动经济发展。”