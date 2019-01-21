孙橹华：巡回全国7地点·关公文化节10月杪举行 马来西亚关公文化推广中心主席孙橹华透露，第五届马来西亚国际关公文化节将于今年10月底至11月初在全国7地点巡回举行，这意味除了原有的5个地点，即雪兰莪州、吉隆坡、森美兰州、马六甲及柔佛州之外，也将新增槟城和霹雳州两地点。

大会除了赠送纪念品予各社团代之之外，也进行2018大马关公文化节摄影比赛颁奖礼。（图：星洲日报）

（柔佛．新山20日讯）马来西亚关公文化推广中心主席孙橹华透露，第五届马来西亚国际关公文化节将于今年10月底至11月初在全国7地点巡回举行，这意味除了原有的5个地点，即雪兰莪州、吉隆坡、森美兰州、马六甲及柔佛州之外，也将新增槟城和霹雳州两地点。

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该中心昨晚在新山举办第21届新春团圆饭晚宴，筵开27席，与会者来自国内各州的关公文化推广中心。

孙橹华在会上表示，今年的马来西亚国际关公文化节将迈入另一个新的模式。

他提到，他明天将联同3名活动筹委会成员起飞往中国数地，以展开马来西亚国际关公文化节的筹备工作。

他透露，该中心计划向中国政府提出申请，邀请中国当地的关帝庙文化组织赴马参与文化节活动，有关申请需耗时半年。

团圆饭人数日增筵开27席

另一方面，他表示，该中心团圆饭于21年前开始举办，当时从两桌开始。很难得的是，人数每年日增，而众人可年复一年，回来团聚。

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他指出，马来西亚关公文化推广中心去年获各界大力支持，成功举办马来西亚国际关公文化节，与会者来自中国、泰国、印尼、港澳台湾等地。

另一方面，晚宴工委会主席吴家本在会上提前向与会者拜年，并希望来年甚至以后，中心会员不数不断增加。

大会昨晚除了赠送纪念品予各社团代之之外，也进行2018大马关公文化节摄影比赛颁奖礼。