星观点·大马欢迎5G技术 大马与华为的合作，是注重在信息和通信技术方面专业人员的培训，同时搭乘华为在5G技术上成熟发展的顺风车，以便可以更快实现成为“数字智慧国家”。

首相马哈迪周六在英国牛津辩论社演讲，他在回答现场观众提问时说，大马会针对网络设备进行研究并探讨细节，并不会随波逐流的跟从其他国家对中国电信设备制造大厂华为公司采取封杀手段。

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德国《商务日报》日前报道，德国政府基于担心华为的5G技术和设备可能被中国用于间谍活动，正考虑采取较严格的安全要求和其他方式封杀华为在国内参与第5G行动网络建设。在此之前，美国要求国际社会不要与中国电信设备制造公司尤其是华为和中兴合作后，澳洲和纽西兰已经先后于2018年8月23日和11月28日，宣布在“国家安全”考量下，否决让华为参与5G网络建设，日本也于去年12月跟随美国步伐，宣布将华为排除在政府内部采购清单内。

大马是中国华为在东盟区域的投资重点，2016年华为在吉隆坡正式设立地区总部，希望借马来西亚发展信息和通信技术的时机吸引更多消费者。华为投资约1500万令吉在我国设立了南太客户解决方案创新与集成体验中心（CSIC），计划在未来两三年设立云存储、物联网和大数据实验室。为帮助大马实现“数字智慧国家”和区域ICT创新中心的目标，华为将派出顾问在我国高校协助每年培训300名学生及信息和通信技术专业人员。

华为马来西亚CEO提到，CSIC中心将推动马来西亚在管理、经营、生活、工作和娱乐方式等各个领域的转型，该中心的主要使命就是推动ICT技术的发展，打造产业开放生态系统。CSIC中心也将用于设计、开发和测试5G技术，它可助推动行业生态系统并加速数字经济转型，时任首相纳吉在主持CSIC开幕典礼演讲中表示，ICT投资每增加20%，一个国家的GDP就会增长1%，对大马而言数字更高，大约为1.4%。

大马与华为的合作，是注重在信息和通信技术方面专业人员的培训，同时搭乘华为在5G技术上成熟发展的顺风车，以便可以更快实现成为“数字智慧国家”，也引领国人踏上先进国的步伐，大马与华为的合作属于双赢配合，应该继续维持及扩大。

以美国为首的西方国家和日本针对华为的封杀手段，属于复杂的“大国博弈”其中一个手段，大马未涉其中利害关系，不跟风、不盲从，旨在发展国家的科技，因此继续对华为的技术打开欢迎大门，是明智之举。