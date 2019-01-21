万能青年全国传统南狮赛·沙叻秀慈孝庙狮队称王 经过一天的比拼，沙叻秀黄老仙师慈孝庙南北龙狮团脱颖而出，夺得2019年万能青年全国传统南狮争霸赛冠军宝座。

林向荣（后排右四）颁发奖励给冠军队伍沙叻秀黄老仙师慈孝庙南北龙狮团，由教练叶国雄（左四）接领。后排左二起为颜福盛、冯贵顺，右三为黄健玮。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉20日讯）经过一天的比拼，沙叻秀黄老仙师慈孝庙南北龙狮团脱颖而出，夺得2019年万能青年全国传统南狮争霸赛冠军宝座。

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亚军为雪州万挠玄龙体育会A队，季军则为新街场华人体育会龙狮团。比赛是于昨日在芙蓉NSK霸级市场举办，共有15支队伍参加。

林向荣：年轻人参赛好现象

LSY Media Group执行董事拿督斯里林向荣致闭幕词时指出，参赛者皆为年轻队员，对推动舞狮运动是良好的现象，他呼吁家长鼓励及多让孩子参与舞狮。

他说，他非常热爱舞狮运动，为了让传统舞狮文化能永久流传，他计划配合团体主办舞狮赛，希望通过各种宣传方式，号召更多全国各地的社团和学校，参与舞狮艺术。

“在比赛上，各队伍都呈献专业的演出，且具有比赛精神，比赛是互相切磋及吸取经验，学习其他狮队的精髓和长处，无论结果如何，希望没有得奖的队伍继续努力，加强自己的技术。”

出席者有万能企业森州经理颜福盛、筹委会主席冯贵顺及活动总策划黄健玮。

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