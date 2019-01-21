陈劲源：垃圾槽须加盖‧停止喂食除鸦患 历史城市议员陈劲源表示，造成哥打拉沙马那组屋常年面对鸦患问题的主因在于有外人特地前来喂食，加上当地垃圾槽曝露在外，吸引乌鸦长期前来觅食，以致鸟粪满地。

乌鸦成群栖息在组屋范围，带来鸟粪的卫生问题。（图：星洲日报）

（马六甲20日讯）历史城市议员陈劲源表示，造成哥打拉沙马那组屋常年面对鸦患问题的主因在于有外人特地前来喂食，加上当地垃圾槽曝露在外，吸引乌鸦长期前来觅食，以致鸟粪满地。

广告

他呼吁外人和居民（如有）停止喂食乌鸦，同时将要求当局为垃圾桶加盖，避免组屋范围继续成为乌鸦栖息地，制造卫生问题。

研究条例对付擅自喂食者他说，将研究地方法令及条例，是否能对擅自喂食乌鸦的人士采取行动。

陈劲源今早出席当地清洁运动时，这么表示。

该活动是由哥打拉沙马那乡村社区管理理事会主办，也获得甘榜遮迪和帆加南马乡理会的支持参与，以及南方环保、历史城市政厅和慈济志工。

27日办第10场清洁运动

陈劲源表示，当地组屋主要面对环境清洁卫生欠佳的问题，因为外劳住户占大多数，其卫生意识普遍偏低；同时，居民提出粉刷外墙的拨款要求，包括重新填写组屋座号。

广告

他说，今日是哥打拉沙马那州选区自大选后举办的第9场清洁运动，获得居民出来参与打扫公共地区及家门前走廊，以及当局合力清理沟渠等，整体反应不错。

“我们今日会安排砍树和修剪树木，希望将环境整顿一番，避免发生骨痛热症。”

他说，清洁运动主要教育民众清理环境人人有责的社区公民意识，接下来第十场将于下星期日（27日）早上8时30分，在葛那卡第三期花园草场举行。