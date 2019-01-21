张晋玮·英脱欧后的新局势 离婚后的英国和欧盟，关系必然会冷却。英国要向人民交代，必加强边界控制，跟欧洲人划清界限。欧洲要捍卫成员国的团结，今后肥水不流“英国”田，以儆傚尤，免得其它成员国步英国后尘。

英国脱离欧盟进入倒计时，双方在努力寻求双赢的方案，至今仍未能达致协议。首相梅伊向国会提呈的方案，遭大比数拒绝，反对党对首相投不信任票，要拉她下台但也失败告终。

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虽然民众有留欧的声音，但梅伊认为改变主意，等同背叛民主制度。她面前有两个选择，不是“软”脱欧，就是“硬”脱欧。

无论结果如何，英脱欧后，世界局势将会经历前所未有的改变。

离婚后的英国和欧盟，关系必然会冷却。英国要向人民交代，必加强边界控制，跟欧洲人划清界限。欧洲要捍卫成员国的团结，今后肥水不流“英国”田，以儆傚尤，免得其它成员国步英国后尘。

自古以来，英法德三国各有千秋，英方是军事强国，德国主导经济，法国则在两个优势之间取得平衡发展。在欧盟里，三国鼎立，互相制衡。随着英国的离开，欧盟成员国内的势力平衡会受到影响。

此外，德国总理默克尔放弃连任民盟主席，准备交棒给克兰普-卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）。法国总统马克龙的改革政策引起民怨，忙于应付国内的黄背心示威。意大利落在民粹派手中，新政府在经济政策上与欧盟唱反调。未来欧盟之首，鹿死谁手实在难以预测。

除了势力平衡，英国在欧盟还有一个功能，它跟美国是亲密盟友，充当欧盟与美国的桥梁。从攻打伊拉克，到叙利亚，英国都跟美国站在同一阵线。在英脱欧的过程中，美国总统特朗普还为梅伊出谋献策，教她起诉欧盟为自己争取利益。至于欧盟，自特朗普当总统以来，德法两国因为美国关税议题，屡次与美国针锋相对。随着英国的离开，欧盟和美国的关系也恐怕会日渐疏离。

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作为一个拥有核武的国家，英国离开欧盟后，依然会维持它的军事强国地位。但在这个时代，有核武并不能做霸主。朝鲜就是一个好例子，它比大部分国家更穷苦，但一样能拥有核武，尽管如此，它最终还是要屈服于美国的经济制裁下。当今世界，有钱使得鬼推磨，英国要变得更强，依靠经济是唯一途径。它脱欧后的首要任务，就是跟世界各国打好关系，提高它们对英国的信心。

英国曾经是一个日不落的国家，其殖民地遍布全球。脱欧后，相信它会开始拉拢前殖民地国家，包括澳洲、纽西兰和其它东南亚国家，扩张它的影响力。这些国家不至于拒英国于门外，但它们跟英国的关系已今非昔比。在大部分国家的眼里，美国才是它们的护身符，中国是最好的贸易伙伴，英国只是一个普通朋友，谈不上深交，更不会以它马首是瞻。

中英关系向来良好，记得当年，中国提倡筹建亚洲基础设施投资银行，遭到美国的阻拦。英国虽为美国的盟友，却选择了支持中方。当英国失去了欧盟这个庞大的市场后，它必须尽快强化跟其它国家的贸易，在这方面，中国是一个良好的选择。英国当年不顾美国批判，执意支持中国的选择，如今可能变成它翻身的筹码。

英国在脱欧的过程中，国家首相奔波劳碌，对外要跟欧盟谈判，对内要应付反对党。脱欧后，这份苦差还得继续，只是注意力会集中在对外贸易谈判。多年来，英国人在世上打造的良好形象，包括友善的态度、良好的礼貌和绅士的风度，今天终于能够派上用场。脱欧后，英国经济能否东山再起，要看它能否跟世界各国建立新的贸易关系。

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若英国选择“软”脱欧，跟欧盟的关系不至于决裂，减低脱欧对经济的冲击；若“硬”脱欧，它与欧盟的关系就会掉至冰点，它将面临经济衰退的厄运。脱欧后，英国要振兴经济，要靠对外的贸易关系。换句话说，关系决定英脱欧的成败，关系亦决定英国人的命运。