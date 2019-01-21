封路搭建舞台及游行‧三宝井年景25日亮灯 马六甲三宝井2019己亥年新春年景布置盛会将于1月25日（星期五）晚上7时，在三宝井精武体育会会所前举行新春年景布置盛会及亮灯仪式。

甲市区三宝井主办新春年景布置盛会及举行亮灯仪式；右一起为李春贵、邱秀丽、曾玉蓉、李丽蓉、陈炜建、吴德海、李金坡、林秀婉、颜文龙及吴建成；左二起为黄亚海、王季群及李恩祈。（图：星洲日报）

（马六甲20日讯）马六甲三宝井2019己亥年新春年景布置盛会将于1月25日（星期五）晚上7时，在三宝井精武体育会会所前举行新春年景布置盛会及亮灯仪式。

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当天中午12时，三宝井街道将封路至午夜12时，以便搭建户外舞台，盛会则于晚上7时举行环绕三宝井区游行活动，民众受促于上述时段禁止停车。

该街道年景布置盛会是由7大华团常年轮值主办，今年主办单位为精武体育会，联办团体为马六甲延陵联合会吴氏宗祠、四知堂杨氏宗祠、惠安公会、李氏宗祠、咖啡商行及三宝井居民协会。

新春年景布置盛会筹委会主席兼精武体育会署理会长拿督林秀婉昨日在新闻发布会上，如是表示。

林秀婉：盼商民响应张灯结彩

林秀婉说，常年主办新春年景布置盛会，旨在响应甲州新春年景布置嘉年华会，同时也为三宝井街道增添农历新年气息。

“今年筹委会动用400个大小灯笼，沿路配搭贺岁直幅，作为节庆装饰，目前装潢工作已完成80%。”

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她表示，当晚新春盛会将由甲州年景布置嘉年华会工委会主席拿督郑国球主持亮灯仪式，同时备有一系列文化节目表演助兴。

她希望三宝井一带居民商家积极响应筹委会的号召，在各自家门前张灯结彩，让该街道充满新年色彩。

欲知活动详情，可联络策划人曾玉蓉（017-6310700）。

出席新闻发布会者包括大会主席拿督威拉颜文龙、筹委会顾问李恩祈、主席团吴氏宗祠吴德海、惠安公会吴建成、李氏宗祠李聪平、李金坡、咖啡商行王季群与赵轩福、筹委会与各联办团体成员等。