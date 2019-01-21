廖德来·携手发展文创区 从下午5时逛到商场打烊，我和友人就像是故事猎人，聆听参与者对自身创业历程与产品制作的想法。

前天到近期热门的GMBB文创园区参观，见识文艺创作者以本土为出发的美学创作，以及市集手作者对手工品的坚持与精致展现的概念。

广告

从下午5时逛到商场打烊，我和友人就像是故事猎人，聆听参与者对自身创业历程与产品制作的想法。

他们有的在Youtube自学毛织手艺，然后把自作的毛织品和中国进口的毛织线（因为本地没有七彩毛织线，所以需要进口）放在社交媒体宣传与销售；有的追求食物的高品质，特地引进外国的优质原材料做成各类饼干，使国人有更多饼干选项；有的把自己在国外与家乡行走的痕迹，通过摄影作品供来者缅怀逝去的回忆，进而购买收藏；有的为了独自养育孩子，自作红枣枸杞姜茶来帮补家用，从一位家庭主妇，一步一脚印地学习商业注册、产品卫生化验、产品包装、市场行销、生意模式等，这一过程可谓学习丰收。

聆听这些人的创业故事，挺激励人心的，他们10个有8个是90后，2个是80后，他们不畏艰难且冲锋陷阵的创业精神与毅力令人敬佩，相信假以时日，他们的沟通技巧和商脉成熟，就能输出本土产品，名扬海外。

手作市集楼上两层是文艺作品展示区，也是许多访客创意灵感吸取来源和社交媒体打卡之地。唯一可惜的是，11楼层的文艺展区，只有2个楼层有文艺家进驻，而每个楼层的设计都以隔间展示，限制了展区的灵活与多元性，若要使它成为国内外文艺爱好者的朝圣之地，楼层空间与设计需要重新整合，规划出文艺表演区、影视厅、餐饮区等，而这点也显示在建设初期没有参考国外的文创区版图，或者聆听文艺业者的建议而导致的结果，GMBB目前急需克服这一挑战。

另外，文艺是站在社会富有的基础上蓬勃发展起来，而国内国民收入跟不上通膨的增涨，许多人仍为三餐温饱努力，无暇领悟文艺的必要性；我国对外汇率的疲软，使这些优质产品价格高涨，老百姓难以负担；加上文艺与美学教育的不足，文创受众也有限，这些问题是文创区面对的现实也是突破的契机，更需各界携手合作，才能把文创产业活络起来。

GMBB的成立，是文艺和旅游的另一个亮点，若各界能同心协力往目标前进，必能完成瞩目文创区的远景，进而带动周边发展。

广告

我期许它在未来是国际文艺中心，各校导览之地，以及国外旅客必来的旅游胜地。