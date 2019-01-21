年夺70万条人命·蚊症知多少？ 蚊子是人类第一致命动物，每年夺走逾70万人命，在我国，黑斑蚊传播的骨痛热症病例和死亡案有不断增加趋势，但民众的意识依然低落。马来亚大学科学院医学昆虫学高级研究员曾致腾博士近期与团队在沙巴进行相关问卷调查显示，民众对黑斑蚊和骨痛热症的认知程度与意识偏低和不及格。

■报道/王丽萍

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蚊子是人类第一致命动物，每年夺走逾70万人命，在我国，黑斑蚊传播的骨痛热症病例和死亡案有不断增加趋势，但民众的意识依然低落。马来亚大学科学院医学昆虫学高级研究员曾致腾博士近期与团队在沙巴进行相关问卷调查显示，民众对黑斑蚊和骨痛热症的认知程度与意识偏低和不及格。

曾致腾与团队最近在斗湖和山打根完成问卷调后受访时表示，这次的调查报告尚待分析，但他们较早前在亚庇、古达和根地咬进行了600份问卷调查，发现很多人缺乏黑斑蚊和骨痛热症基本知识，对这个课题的态度与采取行动的意识也偏低。

调查结果显示，超过10%受访者不知道骨痛热症是蚊子造成、20%不知道骨痛热症会引起发烧、30%不知道黑斑蚊的样子、很多人不知道适合繁殖的水源，以及黑斑蚊活跃及出来叮咬人的时间等。

调查是在商场、医院等人潮集中，以及容易接触资讯的地方进行，结果让曾致腾感到意外，并认为值得关注，因为若没有正确知识，就无法有效的预防。

马来亚大学科学院医学昆虫学高级研究员曾致腾近两年着重在提高民众对黑斑蚊和骨痛热症的意识。

■2种黑斑蚊传播蚊症

全世界约有超过3000种的蚊子，单是黑斑蚊就有超过300种，但并非全部黑斑蚊都会传播疾病。在我国，只有两种黑斑蚊传播骨痛热症和基孔肯雅症，分别是埃及斑蚊（Aedes aegypti）和白纹斑蚊（Aedes albopictus）。

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蚊子是为了产卵才会吸血，雄蚊不需要吸血，只靠吸食植物的液体和花蜜为生。雌蚊需要吸取血液中大量的蛋白质制造卵，就算不吸血，单靠液体和花蜜也是能生存的。

雌蚊每次吸血后，大约2至3天就会开始寻找水源产卵，一次能产下100到200粒卵，一生大约可以产卵4至5次。

卵需要1至3天时间成熟然后孵化成孑孓（幼虫），孑孓在6至8天长成蛹，2至3天后蛹变成蚊子。从卵到成虫一般需要10至14天，若天气炎热和孑孓得到充足食物，成长时间可以缩短。

从2009开始，曾致腾在马来亚大学的研究团队致力于研究沙巴和砂拉越的黑斑蚊生态环境和它对杀虫药的抗药性。

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■只在干净积水产卵

曾致腾表示，黑斑蚊不是晚上活动的蚊子，太阳下山后就不会出现了，活跃时间从早上5时至8时，以及傍晚4时至7时，调查结果显示，很多人都不知道这一点。如果知道活跃时间，就可以预防，例如避免到户外活动或做好防范措施,尤其小孩子的免疫力较低，病发和死亡率较高。

调查也发现逾70%的受访者不知道黑斑蚊只在干净、清澈的积水产卵和生长。黑斑蚊不会在积满污水和油质的水沟繁殖。黑斑蚊可在水量很少和很浅的地方生长，比如一个矿泉水瓶盖的水就够了。

一般上黑斑蚊会在水平线边缘产卵，当水位下降或蒸发，卵会粘在那里，并可在没有水的情况下，耐旱6个月，当再有水时，就可孵化成孑孓，一个星期后变成蚊子。

世界卫生组织及我国政府从1970年代就大力提倡使用Abate蚊药防止蚊子繁殖，但调查发现只有不到40%的人知道此药，大部份受访者完全没有概念也不知道可在哪里买。

曾致腾指出，一般上五金店可找到此药，只需少量放入水槽或积水处，就可灭除孑孓，对人体也无害，“比起会飞来飞去的蚊子，灭除积水里的孑孓容易得多了。”

埃及斑蚊。

■人民太依赖政府灭蚊

大部份受访者都会对被蚊子叮咬感到担心，也知道应该怎么预防黑斑蚊，关键在于要不要采取行动，调查也显示，大部分民众依然很依赖政府机构。

曾致腾表示，例如绝大部份受访者认为要清理居家环境的积水、水沟等是很难和很耗时的事情，而且几乎所有受访者认为政府人员应该经常检查。

“沙巴地区那么大，如果民众都要靠政府挨家挨户检查，肯定需要很多人手和很难执行，所以不能只靠政府，而是需要双方一起共同努力去做。”

超过90%受访者认为灭蚊运动与展览可以有效引起民众的注意，可是却只有少过50%的受访者愿意去参与。

曾致腾表示，即使有知识、想法，最后也要有行动才行，现在的情况是认知和态度都少了，最后的行动就更少了。

白纹斑蚊。

■打开门窗让灭蚊雾入屋

调查也发现大部分受访者都愿意在官员喷灭蚊雾时给予合作，但很多人却不知道应该要打开门窗让灭蚊雾进入家里把藏在阴暗角落的蚊子灭除。

曾致腾表示，当有官员喷灭蚊雾时通常就是附近有人被感染病毒，而带病毒的黑斑蚊肯定也藏在附近，所以喷灭蚊雾通常是被感染者的住宅范围约1平方公里，这样就一定能灭除蚊子，但是问题在于居民有没有"包庇"蚊子。

他说，灭蚊雾是由杀虫药、柴油和水组成，药水本身无色无味，对人体没有害，白雾是柴油制造的，方便工作人员辨识喷射灭蚊雾的区域。柴油的油性和杀虫药结合在一起也较容易粘在蚊子身上。

蚊子本身并没有病毒，而是在吸到骨痛热症病患者的血后感染有关病毒，带病毒的雌蚊以3种方式传播病毒，即再叮咬人的时候、交配及产卵。

他表示，这也是为何当官员喷灭蚊雾时，一定要合作，否则有病毒的蚊子会继续传染给其他人和蚊子，以及生产更多带病毒的蚊子，以致骨痛热症不断传播。

黑斑蚊孑孓。

■患者再感染风险大

骨病热症至今没有疫苗，要防止骨痛热症唯一的方法是减少黑斑蚊数量及防止被叮咬。每个人都有可能感染骨痛热症，并可重复感染，重复感染者风险更大。

曾致腾解释，骨痛热症病毒有4种，即DEN1、DEN2、DEN3及DEN4，这4种病毒很相似，当患者第一次感染时，一般会好起来，因为身体自己会产生抗体。

在第二次感染时，同样的毒病就不会有太大的问题，因为身体已有抗体。如果感染的是另一种病毒，身体就无法分辨新旧病毒的差异，依然产生前一种抗体，病情就会更严重，甚至有生命危险。

于2017年荣获“马来西亚十大杰出青年”之“学术领导与成就奖”的曾致腾（右）近两年着重在提高民众对黑斑蚊和骨痛热症的意识， 图为他接受电台访问。

■乡民意识比城市人高

在来沙巴之前，曾致腾与团队也在马大进行数百人的问卷调查，意外的是，即使受访者的教育和接受资讯的水平较高，调查结果与沙巴相去不远。

他认为，这反映我国一般人民对黑斑蚊和骨痛热症的认知与意识依然低落，甚至不及格。有时乡区的意识甚至比城市来得高，这很有可能是乡区的蚊子种类比较多，居民对防范被蚊虫叮咬的意识也比较高一点。

他表示，骨痛热症是城市病，黑斑蚊是属于发展区蚊子，所生长的条件和环境主要是人类制造出来的，如积水的水沟、容器等，因此要消灭蚊子，必须回到每一个人的身上。

他说，虽然沙巴的骨痛热症并没有冠居全国的雪兰莪来得高，但沙巴发展越来越快也越来越繁荣，加上全球暖化，蚊子生长周期受气温影响变得更快速，这个课题预料会更棘手，必须加以关注。

曾致腾表示，我国对抗黑斑蚊与骨痛热症已超过40年，人民普遍意识依然低落和所知很少，却以为知道得很多。

他说，我国教学和学校虽有黑斑蚊与骨痛热症的资讯，调查显示只有不到50%的人从政府和学校方面得到相关资讯，互联网、电视和电台是主要的资讯来源，即达75至80%。

他认为，当局应探讨如何把相关知识重新编入小学和中学教程里，让他们获得正确知识和调整态度。

这也是他和团队在沙巴进行这一系列问卷调查的目的，“只有知识和态度正确了，他们才会去实践。”

曾致腾（右）与研究团队在沙巴进行问卷调查时感受到沙巴人的热情与友善，图为他们在乡村地区进行研究工作时，获村民请喝椰子水解热。