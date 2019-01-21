张立德·令人期待的候选人电视辩论 电视辩论是由净选盟2.0推动举办，并能够通过电视转播，实属难得。

据报道，金马仑高原国席补选候选人将在本星期三展开电视辩论，相信这是我国有史以来第一次举办类似的活动。这场以“金马仑需要怎样的改变？”（Apakah perubahan yang Cameron Highlands perlu?）为题的辩论将通过国营及私营卫视现场转播。

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电视辩论是由净选盟2.0推动举办，并能够通过电视转播，实属难得。

诚如净选盟主席范平东所言，举办候选人电视辩论是要促进理性沟通，打造新的政治文化。选民可以通过辩论了解各个候选人的政策建议，借此评估候选人的议政能力，候选人则能够掌握选民的情绪反应。

在国外，凡有选举，电视辩论是常态。在一些民主发达的国家，已经是历史悠久的活动。辩论是针对某项议题，在不同持方之间进行辩证，以厘清各方意见与立场优劣为目的。

基于这场辩论已经设定了主题，由国民大学教授法依沙（Faizal Hazis）主持，因此法依沙的责任十分重要。他必须控制每人发言的时间长度，决定追问者、议题的追问深度，平衡发言时间，更必须在场上偶尔失序时，强力介入维持秩序。这是非常困难，需要高度智慧的工作。

从净选盟发布的活动海报发现参与辩论的4名候选人只有3人，国阵候选人南利据说拒绝出席。净选盟表示不清楚南利拒绝出席的原因。南利可以说是主动放弃此大好机会。至于最后一分钟他会不会临时上阵？我个人的看法是可能性不大。

据我观察，金马仑高原补选主要是希盟与国阵的对决，独立人士属于陪跑。希盟这回虽然主政联邦，但是金马仑国席却是座落在国阵执政的彭亨州。

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希盟国阵在联邦政府角色易位，在州方面国阵还是有一定的支持力量。希盟上台后，政策许多方面不得人心，原产品价格大跌，经济发展缺乏方向，成为国阵最强力的弹药。金马仑的选民以马来垦殖民、原住民为主，巫统（国阵）视之为一次展现其全力照顾马来垦殖民和原住民福利的形象的大好机会。原住民背景的南利被委为候选人，策略考量即在于此。

南利拒绝出席辩论并不让我感到意外，自提名日以来，他的曝光率远比国阵其他领袖来得少，也甚少发言，新闻版面所见竟然是以前首相纳吉为主。纳吉的助选非常高调，并发表调侃希盟领袖害怕他出现助选。纳吉四处去巡视，并高调发布他与一些团体会面的照片，不明所以的人还以为纳吉还是巫统主席。纳吉在彭亨州有一定的影响力，有他助选，对国阵是利好，然而选民最后如果倾向国阵候选人，最后南利中选，以我个人意见，巫统（纳吉及南利）赢了，选民却是输了，因为被送进国会的新任议员充其量只是让巫统（国阵）保住了一席。以南利目前的表现，我实在看不出他具备什么议政能力。

同样的，希盟方面，马诺佳兰的表现也是一般，补选还是以希盟众领袖曝光占多，据说马哈迪也要去助选，这是不寻常的事。希盟的各级领袖和部长的发言同样犯上过去国阵的错误，字里行间都充满打发展牌的意味。而且还同样爆出贿选疑云，候选人也因为发表高傲的言论受到严厉抨击。马诺佳兰在电视辩论上的表现，最后会让他本身及希盟加分还是减分，还看当天他如何驾驭。

两位独立人士菜农背景的黄承毅及沙烈胡丁，有幸赶上了这场难得的电视辩论，是之前其他视为搅局，打代理战或者当炮灰的独立人士所没有的黄金机会。像黄承毅那样的独立人士在竞选期间，无论是资源和时间都比不上财力雄厚，人力资源强盛的政党，特别是执政党，接触面相当局限，无法深入到偏远地区去会见选民，传达本身的政见，只能靠自己及家人亲友和支持者的尽力协助竞选。这次能有电视辩论这个平台，独立人士必须好好把握，做好万全的准备，针对主题发表精辟演说，完好地向选民及非选民的观众传达本身的理念和看法。独立人士无须畏惧对手的强大，只需要做好自己，沉着应对即可。

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南利不出席，首先已经输了一局，独立人士先胜一局，如果在电视辩论上表现压过希盟，那么最后即使不中选，也是值了，因为独立人士已经让选民及全国观众见识了他一定的能力。

期待星期三这场电视辩论，这将是我们选举制度和创新政治文化的新里程碑。