杨微屏‧菜農征服金馬崙國席？ 这股期望在现实投票环境中难达成，黄承毅也自认难有胜望，竞选只为表达对希盟新政府和国阵皆不满的情绪，这正是国内一些华裔当下复杂的心情。

金马仑国席补选，出现当地菜农黄承毅戴着农帽，以地道独立人士形象出征，令很多没有投票权的国内华裔，萌生希望菜农征服金马仑国席的期望。

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这股期望在现实投票环境中难达成，黄承毅也自认难有胜望，竞选只为表达对希盟新政府和国阵皆不满的情绪，这正是国内一些华裔当下复杂的心情。

从金马仑国席选民结构来看，3万2000名选民中，巫裔占33%、华裔占28%、印裔占15%、原住民占23.6%，以独立人士为背景的菜农不占地道优势，基本上终究只是陪跑角色宣泄情绪。

4名候选人包括两名独立人士黄承毅和沙烈胡丁、国阵的原住民候选人南利莫哈末，以及希盟候选人马诺佳兰。

即使28%的华裔选民都投选菜农，寄望其作为地道菜农对金马仑的农业发展和旅游建设，能以经验为民请命，但独立人士缺乏发展资源，这种梦想并不会成为事实。

一些华裔发出希望菜农胜选的心声，主要原因是不满希盟执政8个月后，漠视华裔切身课题，包括承认统考没有定案、拉曼大学拨款争议、经济发展、惠民政策、公制和司法改革也不尽如人意，因此更不希望看到希盟在509大选后的4场补选都大获全胜后，在这场无关政权转移的国席补选中再奏凯歌，继而纵容希盟更狂妄。

尤其大选时95%华裔选民情投希盟，如今政局形势使得很多当初作出这项选择的华裔选民失望，但是却同时仍不能认同纳吉时代狂妄的巫统所作所为，因此产生希望菜农夺下金马仑国席的情绪，事实上是一种感觉当下已经没有朝野任何政党，足以为华社所关注切身课题发声的无奈。

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在这场补选中，行动党代表希盟上阵，而华裔选民不满情绪正是对准行动党当权者不如大选前所寄望，无法在大选后站出来捍卫华社利益。虽然上阵金马仑补选的是印裔，但似乎形象和作风也不讨喜。

而马华作为在野党，在马华大会上声称要解散国阵，如今马华总会长魏家祥却比国阵候选人更殷勤高调跑选区，极力为国阵助选。而伊斯兰党在这关节眼也力助国阵一臂之力，难免这又会被行动党用来攻击马华，牵扯到和巫统藕断丝连及伊党的间接合作，让马华作为反对党面对华社时处于尴尬的立场。

菜农独立人士难以突破赢面，毕竟华裔对国阵、希盟和伊斯兰党产生的失望情绪，仅仅是华裔的角度和立场。巫裔、印裔对希盟和巫统及伊党的接受程度，完全和华裔的因素不同，因此地道菜农不是他们的首选，即使要选独立人士，还有另一个巫裔人选。

而金马仑原住民投票的选向，主要是通过村长召集后讨论出一致的结果，要求很简单，就是符合日常基本民生需求，这些考量都只有执政党可以提供，以前是国阵，现在很大可能就是转向希盟，绝不会是菜农和独立人士。

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期望菜农征服金马仑背后的无奈，其实是华裔选民整体上在大马已经属于少数民族，不管是希盟或国阵执政，要从民族角度和立场去选择和评断，结果都不相上下。菜农也打救不了。