杨丽琴·为何还是游子票？ 509大选后，大马已经历了4次补选。不过，金马仑国席补选显然是朝野双方高度重视之战。一方派原住民奇兵，另一方则出动重要级人物助选。

509大选后，大马已经历了4次补选。不过，金马仑国席补选显然是朝野双方高度重视之战。一方派原住民奇兵，另一方则出动重要级人物助选。

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这是因为国阵希望能藉保住金马仑国席，一洗之前颓气，而希盟则希望可以攻破国阵的堡垒，加强在彭亨州的政治势力，助它在来届大选，拿下彭州政权。

既然此战如此重要，双方就更加不能松懈。

金马仑的选民结构比例，为巫裔占33%、华裔28%、印裔14%，以及原住民占23.6%。按照比例而言，原住民可能是造王者，也因此原住民选票成了多方极力争取的目标。

希盟候选人马诺佳兰之前曾经失言，发表“糕点论”。而公正党的上议员莫纳兰也涉及威胁原住民支持希盟，引发极大争议。或许是觉得在争取原住民选票方面胜算不大，部分希盟竞选团成员开始将主力放在争取其他票源，如华、印裔选票。不少人出来喊话，指只有在高投票率和赢得至少70%华裔和巫裔选票的情况下，希盟才有望赢下金马仑。

马诺佳兰也在政治讲座上，促请金马仑人民，呼吁在外工作和念书的亲友回乡投票，否则若投票率不超过75%，希盟就大事不妙。

呼吁游子回乡投票，以提高投票率，是希盟惯用的手法。问题是如今希盟已执政，掌握竞选资源，并已赢下多场补选，为何不能有信心一点，凭藉政绩说服当地选民改变投票倾向？反而老调重弹，总想借由游子票过关？

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争取在地选票，其实不难，毕竟一场补选虽有象征意义，但不会影响大局，因此多数选民会从实际考量出发。只要派出的候选人让人信服，能促进地方发展，并尽心为当地人服务，选票一定会回流或增加。

游子当然有权回乡投票，他们手上的一票，也有很大的意义。不过，过度寄望游子票，或许有点“取巧”，也显示过往可能做的不够好，所以不敢期望会得到在地人手中一票。

而且，游子票策略也不是百试百灵，总有时机不恰当的时刻。比如这回补选，刚好是华人农历新年前一周。不少游子即将回家过年。他们会否舟车劳顿返乡两次，犹是未知数。

所以，公正党竞选团副主任黄骏延指出，比起游子，住在金马仑的家庭主妇出来投票的几率较高，因此公正党妇女组将加强进行沿户拜访。

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其实，除了游子票，希盟还沿用了不少过去常用的竞选手法，例如不断强调己方处于下风、在政治讲座上向民众筹款等。

这些竞选手法，有别于过去执政党。也许是希盟仍难以从反对党的身分抽离，也可能是执政短短几个月，觉得本身政绩仍不足以攻下对方的堡垒。

不管是什么原因，希盟必须加强各地服务素质，深耕选区；否则5年后的全国大选，希盟又要高喊选情告急，呼吁海外游子回来投票，这始终非长远之计。